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Эти способы помогут экономить деньги во время стирки

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Понедельник 25 июля 2022 17:58
Эти способы помогут экономить деньги во время стирки Как экономить во время стирки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Можно сэкономить деньги за электроэнергию, сделав простой способ. В зависимости от модели стиральной машины и ее эффективности, она может потреблять много электроэнергии. Однако, есть способы, которые помогут уменьшить расходы.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Как уменьшить счет за электроэнергию

Стиральные машины могут быть энергоемкими и потреблять много электроэнергии в зависимости от их мощности и времени использования. Они составляют в среднем 6% потребления электроэнергии бытовыми приборами. Чтобы стирать белье без лишних расходов, помогут простые хитрости.

Низкая температура стирки

Необходимо выбрать цикл стирки при низкой температуре. Именно высокая температура воды потребляет больше всего энергии, поэтому лучше отдавать предпочтение стирке при 30°C, а не при 60°C.

Когда вы стираете одежду при 60°C, то потребляете 1,3 кВт/ч, а при 30°C потребление горячей воды достигает 0,4 кВт/час. Если вы стираете при низкой температуре, ваша одежда будет такой же чистой.

Правильное количество порошка

Во время пользования стиральной машиной не злоупотребляйте порошком. Чем больше продукта вы добавите, тем дольше машине понадобится стирать и полоскать одежду. Если насыпать большое количество смягчителя ткани и стирального средства, одежда не станет чище, а стиральная машина будет потреблять больше электроэнергии.

Полный барабан одежды

Чтобы сэкономить деньги, можно во время стирки бросить как можно больше одежды. Вы постираете больше грязной одежды за одну стирку и сэкономите энергию.

Уход за стиральной машиной

Регулярное техническое обслуживание стиральной машины поможет сэкономить деньги. Выполняйте частую пустую очистку машины, чтобы избавить ее от известкового налета и бактерий.

Ранее мы сообщали, что сделать со стиральной машиной чтобы она долго служила.

Также мы писали, почему опытные хозяйки не используют режим быстрой стирки.

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