Ці способи допоможуть економити гроші під час прання

Можна заощадити гроші за електроенергію, зробивши простий спосіб. Залежно від моделі пральної машини та її ефективності, вона може споживати багато електроенергії. Однак, є способи, які допоможуть зменшити витрати.

Як зменшити рахунок за електроенергію

Пральні машини можуть бути енергомісткими та споживати багато електроенергії залежно від їх потужності та часу використання. Вони складають у середньому 6% споживання електроенергії побутовими приладами. Щоб прати білизну без зайвих витрат, допоможуть прості хитрості.

Низька температура прання

Необхідно вибрати цикл прання при низькій температурі. Саме висока температура води споживає найбільше енергії, тому краще віддавати перевагу пранню при 30°C, а не при 60°C.

Коли ви перете одяг при 60°C, то споживаєте 1,3 кВт/год, а при 30°C споживання гарячої води досягає 0,4 кВт/год. Якщо ви пратимете при низькій температурі, ваш одяг буде таким же чистим.

Правильна кількість порошку

Під час користування пральною машиною не зловживайте порошком. Чим більше продукту ви додасте, тим довше машині знадобиться прати та полоскати одяг. Якщо насипати велику кількість пом’якшувача тканини та прального засобу, одяг не стане чистішим, а пральна машина споживатиме більше електроенергії.

Повний барабан одягу

Щоб заощадити гроші, можна під час прання кинути якомога більше одягу. Ви виперете більше брудного одягу за одне прання та заощадите енергію.

Догляд за пральною машиною

Регулярне технічне обслуговування пральної машини допоможе заощадити гроші. Виконуйте часте порожнє очищення машини, щоб позбавити її від вапняного нальоту та бактерій.