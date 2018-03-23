17-річний злочинець: у Запоріжжі затримали вбивцю депутата

Хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі

У Запоріжжі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві екс-депутата Генічеської районної ради Костянтина Гурулева. Ним виявився 17-річний запорожець. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Злочинцем виявився 17-річний житель Запоріжжя.

За версією правоохоронців, 10 березня хлопець, двічі вдарив депутата в обличчя, щоб вкрасти у нього мобільний телефон. Із-за ударів чоловік впав на землю. 13 березня потерпілого доставили в лікарню, де він помер від отриманих травм на наступний день.

Досудове розслідування триває. Зловмиснику готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі під час пограбування жорстоко вбили депутата минулого скликання Генічеської райради і одночасно вчителя фізкультури Счастливцевской школи Костянтина Гурулева.

Фото: Констянтин Гурулев (facebook.com-Костянтин Гурулев)

Гурулев разом з друзями повинен був вилетіти з запорізького аеропорту в Туреччину, але перестав виходити на зв'язок, після того, як рейс був скасований.

Вчителі без документів в критичному стані з проломленою головою знайшли на вокзалі. Пролежавши 3 дні в лікарні він помер. Родичі впізнали загиблого.

Нагадаємо, що в поліції озвучили іншу версію вбивства екс-депутата в Запоріжжі.