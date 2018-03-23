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17-летний преступник: в Запорожье задержали убийцу депутата

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:47
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Парню грозит до 15 лет лишения свободы

В Запорожье правоохранители задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Генического районного совета Константина Гурулева. Им оказался 17-летний запорожец. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Преступником оказался 17-летний житель Запорожья.

По версии правоохранителей, 10 марта парень, дважды ударил депутата в лицо, чтобы украсть у него мобильный телефон. Из-за ударов мужчина упал на землю. 13 марта пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм на следующий день.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.

Фото: Констянтин Гурулев (facebook.com-Константин Гурулев)

Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.

Учителя без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице он скончался. Родственники опознали погибшего.

Напомним, что в полиции озвучили другую версию убийства экс-депутата в Запорожье.

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Теги: запорожье, убийство
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