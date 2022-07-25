25 липня: що можна і не можна сьогодні робити, у кого іменини
25 липня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.
Про головні табу і прикмети в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
До наших днів практично не дійшли точні відомості про життя Прокла та Іларії. Переказ свідчить, що святі жили в I–II століттях під час правління імператора Траяна, який був затятим противником християн.
В один день Прокл був схоплений за сповідання віри в Христа і приведений до злочестивого Траяна, який звелів закувати його в залізо і зрадити на муки ігемону Максиму. Той, у свою чергу, наказав повісити Прокла на дереві, прив'язавши до ніг важкий камінь, і залізними гаками стругати його тіло.
Потім ігемон відправився в місто Каліпт, а Прокла погнали за ним пішки, змушуючи не віддалятися від колісниці. Коли вже значна частина шляху була пройдена, мученик упав на коліна і став голосно молитися Богу, щоб Максим не міг продовжувати шлях, поки не увірує в Христа.
Наші предки вірили, що роса 25 липня має чудотворні властивості. Вранці на Прокла Плакальника прийнято вмивати обличчя, так як вважається, що волога подарує молодість і красу, особливо дівчатам. Якщо ж дівчина була в положенні, то вона могла випити росу, і тоді легко вирішитися від тягаря, а малюк народжувався здоровим і міцним.
Також, за народним повір'ям, умивання росою здатне вилікувати багато хвороб і захистити від пристріту і псування. Від ранкової роси розум прояснюється, зір поліпшується, а безсоння йде.
Народні прикмети цього дня
- Багато грибів в лісі - до похолодання.
- Яка погода в цей день - цю ж слід чекати восени.
- Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.
- Пожовкле листя вершин дерев-до ранньої осені.
- Гучне дзижчання бджіл - до спеки.
Що не можна робити в цей день
- На Прокла Плакальника категорично не можна займатися важкою фізичною працею, щоб не накликати неприємності. За старих часів ніколи не приступали до прибирання, ремонту або шиття.
- Також 25 липня заборонено лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія, зосереджена в лайливих словах, повернеться в триразовому розмірі.
- Лайка і плітки в Свято Прокла Плакальника вважалися поганим знаком. Тих, хто затівав сварки в цей день, чекали неминучі біди, випливає з народних прикмет.
25 липня День ангела відзначають: Іван, Андрій, Михайло, Марія, Антон і Вероніка.
Раніше ми писали, за що треба молитися кожен день в липні 2022.
Також ми повідомляли, яка погода буде в липні 2022 в Україні.