25 липня: що можна і не можна сьогодні робити, у кого іменини

Про головні табу і прикмети в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

До наших днів практично не дійшли точні відомості про життя Прокла та Іларії. Переказ свідчить, що святі жили в I–II століттях під час правління імператора Траяна, який був затятим противником християн.

В один день Прокл був схоплений за сповідання віри в Христа і приведений до злочестивого Траяна, який звелів закувати його в залізо і зрадити на муки ігемону Максиму. Той, у свою чергу, наказав повісити Прокла на дереві, прив'язавши до ніг важкий камінь, і залізними гаками стругати його тіло.

Потім ігемон відправився в місто Каліпт, а Прокла погнали за ним пішки, змушуючи не віддалятися від колісниці. Коли вже значна частина шляху була пройдена, мученик упав на коліна і став голосно молитися Богу, щоб Максим не міг продовжувати шлях, поки не увірує в Христа.

Наші предки вірили, що роса 25 липня має чудотворні властивості. Вранці на Прокла Плакальника прийнято вмивати обличчя, так як вважається, що волога подарує молодість і красу, особливо дівчатам. Якщо ж дівчина була в положенні, то вона могла випити росу, і тоді легко вирішитися від тягаря, а малюк народжувався здоровим і міцним.

Також, за народним повір'ям, умивання росою здатне вилікувати багато хвороб і захистити від пристріту і псування. Від ранкової роси розум прояснюється, зір поліпшується, а безсоння йде.

Народні прикмети цього дня

Багато грибів в лісі - до похолодання.

Яка погода в цей день - цю ж слід чекати восени.

Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.

Пожовкле листя вершин дерев-до ранньої осені.

Гучне дзижчання бджіл - до спеки.

Що не можна робити в цей день

На Прокла Плакальника категорично не можна займатися важкою фізичною працею, щоб не накликати неприємності. За старих часів ніколи не приступали до прибирання, ремонту або шиття.

Також 25 липня заборонено лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія, зосереджена в лайливих словах, повернеться в триразовому розмірі.

Лайка і плітки в Свято Прокла Плакальника вважалися поганим знаком. Тих, хто затівав сварки в цей день, чекали неминучі біди, випливає з народних прикмет.

25 липня День ангела відзначають: Іван, Андрій, Михайло, Марія, Антон і Вероніка.