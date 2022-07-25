25 июля: что можно и нельзя сегодня делать, у кого именины

О главных табу и приметах в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.

До наших дней практически не дошли точные сведения о жизни Прокла и Иларии. Предание гласит, что святые жили в I–II веках во время правления императора Траяна, который был ярым противником христиан.

В один день Прокл был схвачен за исповедание веры во Христа и приведен к злочестивому Траяну, который повелел заковать его в железо и предать на мучения игемону Максиму. Тот, в свою очередь, приказал повесить Прокла на дереве, привязав к ногам тяжелый камень, и железными крючьями строгать его тело.

Затем игемон отправился в город Калипт, а Прокла погнали за ним пешком, заставляя не отдаляться от колесницы. Когда уже значительная часть пути была пройдена, мученик пал на колени и стал громко молиться Богу, чтобы Максим не мог продолжать путь, пока не уверует во Христа.

Наши предки верили, что роса 25 июля обладает чудотворными свойствами. Утром на Прокла Плакальщика принято умывать лицо, так как считается, что влага подарит молодость и красоту, в особенности девушкам. Если же девушка была в положении, то она могла выпить росу, и тогда легко разрешиться от бремени, а малыш рождался здоровым и крепким.

Также, по народному поверью, умывание росой способно вылечить многие болезни и защитить от сглаза и порчи. От утренней росы ум проясняется, зрение улучшается, а бессонница уходит.

Народные приметы этого дня

Много грибов в лесу – к похолоданию.

Какая погода в этот день – эту же следует ждать осенью.

Если день выдавался не по-летнему прохладный, то будет суровая зима.

Пожелтевшие листья вершин деревьев - к ранней осени.

Громкое жужжание пчел - к жаре.

Что нельзя делать в этот день

На Прокла Плакальщика категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навлечь неприятности. В старину никогда не приступали к уборке, ремонту или шитью.

Также 25 июля запрещено ругаться и сквернословить. Считается, что вся негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернется в троекратном размере.

Ругань и сплетни в праздник Прокла Плакальщика считались дурным знаком. Тех, кто затевал ссоры в этот день, ждали неминуемые беды, следует из народных примет.

25 июля День ангела отмечают: Иван, Андрей, Михаил, Мария, Антон и Вероника.