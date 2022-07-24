6-місячне немовля померло після жарознижувального: лікар зі Львова зробила застереження

Шестимісячна дитина захворіла й померла після прийому жарознижувального Нурофен. Їй діагностували токсичний епідермальний некроліз або синдром Лайєлла.
Про це розповіла паталогоанатом зі Льова Вікторія П'єц.
"Патологоанатомічний випадок. Дитина 6 місяців, захворювання почалося після вживання Нурофену у сиропі", - пише лікар.
Найбільше вивчена - медикаментозна, тобто у зв'язку з застосуванням лікарських препаратів (сульфаніламідів, антибіотиків, протисудомних ліків, ацетилсаліцилової кислоти, знеболюючих, протизапальних і протитуберкульозних засобів).
Найбільш часто розвиток синдрому обумовлено одночасним прийомом декількох препаратів.
Тобто речовина з'єднується з білками епідермальної клітини, і тоді імунна система сприймає ці клітини як ворога і знищує клітини свого ж організму.
Друга причина - алергічна реакція на інфекційного агента.
Третя - ідіопатична, тобто не з'ясована.
Четверта - комбінована, тобто поєднуються й інфекційний агент, і вплив лікарських засобів.
Від синдрому Лаєлла можна померти. Це пов'язано з ураженням слизових оболонок, а вони є і у носоглотці, і бронхах, і в шлунково-кишковому тракті і у сечостатевій системі.
Можливе приєднання інфекції при пошкодженій шкірі.
Найбільше смертельних ускладнень у дітей, та людей з імунодефіцитами, літніх людей.
Лікування - виклично у стаціонарі. Чим швидше його почнуть, тим кращий прогноз.
"Ніколи не займайтеся самолікуванням!" - попередила лікар.
Щоб уникнути розвитку страшної хвороби, пийте ліки тільки за призначенням, суворо дотримуйтесь вказаних дозувань і повідомляйте лікарю про побічні реакції.
Не можна одночасно приймати більше п'яти різних препаратів.
Раніше лікар рознесла дорогі розрекламовані препарати, які масово виписують в поліклініках.
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