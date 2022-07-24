6-месячный младенец умер после жаропонижающего: врач из Львова сделала предупреждение

"Патологоанатомический случай. Ребенок 6 месяцев, заболевание началось после употребления Нурофена в сиропе", - пишет врач.

Причины развития синдрома Лайелла

Больше всего изученная - медикаментозная, то есть в связи с применением лекарственных препаратов (сульфаниламидов, антибиотиков, противосудорожных лекарств, ацетилсалициловой кислоты, обезболивающих, противовоспалительных и противотуберкулезных средств).

Наиболее часто развитие синдрома обусловлено одновременным приемом нескольких препаратов.

То есть вещество соединяется с белками эпидермальной клетки, и тогда иммунная система воспринимает эти клетки как врага и уничтожает клетки своего же организма.

Вторая причина - аллергическая реакция на инфекционного агента.

Третья - идиопатическая, то есть не выясненная.

Четвертая - комбинированная, то есть сочетаются и инфекционный агент, и влияние лекарственных средств.

Симптомы болезни

Повышение температуры тела до 38-40 градусов

Слабость, головная боль

На разных участках тела появляются пятна, а впоследствии буллы - пузырьки с прозрачным содержимым (как ожоги) при повреждении их остаются язвы.

Изменения в слизистой оболочке - трещины, язвы и кровотечения.

Болезнь - смертельно опасная

От синдрома Лаелла можно умереть. Это связано с поражением слизистых оболочек, а они есть и в носоглотке и бронхах, и в желудочно-кишечном тракте и в мочеполовой системе.

Возможно присоединение инфекции при поврежденной коже.

Больше всего смертельных осложнений у детей и людей с иммунодефицитами, пожилых людей.

Как лечат синдром

Лечение - исключительно в стационаре. Чем быстрее его начнут, тем лучше прогноз.

"Никогда не занимайтесь самолечением!" - предупредила врач.

Чтобы избежать развития страшной болезни, пейте лекарства только по назначению, строго придерживайтесь указанных дозировок и сообщайте врачу о побочных реакциях.

Нельзя одновременно принимать более пяти различных препаратов.