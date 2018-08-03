"Абсурдні" звинувачення: директор Волинського притулку заперечує насильство над дітьми

Скріншот відео (facebook.com/volyntv)

Він вважає, що сліди крові ще не означають вчинення насильства по відношенню до дітей

Директор дитячого притулку у Рожищі Волинської області Леонід Матвійчук заперечує вчинення насильства над дітьми. Про це він заявив в ефірі "Суспільне. Волинь".

В установі під час планової перевірки у десятьох людей були виявлені сліди побиття і кров на одязі, як розповіла уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова.

"Про сліди крові. Якщо ви у себе десь побачите речі в крові, то це не буде означати для вас зробити висновки, які не мають відношення або якась фантастика, яка не має відношення до тієї крові, яка з'явилася у вас. Це, мені здається, один з розряду надуманих речей, для того щоб підігріти цю ситуацію", - повідомив директор притулку.

У Рожищенському притулку для дітей розслідують побиття неповнолітніх У Рожищенському притулку для дітей б'ють неповнолітніх. Про це нам розповіли представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Регіональний координатор Віталій Єлов і головний спеціаліст секретаріату зі столиці Олена Прашко без попередження приїхали у притулок для проведення моніторингу. Після чого туди викликали працівників поліції, прокуратури, служби у справах дітей та медиків. Опубліковано НСТУ - телеканал "Нова Волинь" Четвер, 2 серпня 2018 р.

Відео: у Рожищенському притулку для дітей розслідують побиття неповнолітніх (facebook.com/volyntv)

Він зазначив, що за 20 років в інтернаті були різні діти, в тому числі і з судимістю. "І з ними знаходили спільну мову", - сказав Матвійчук.

Директор притулку також додав: "Якісь недоліки не є закономірністю і не можуть служити того, що крапля крові може давати для розвитку якихось версій, які будуть абсурдними з точки зору нашого закладу".

Нагадаємо, національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі була жорстоко побита кількома підлітками дівчинка Єлизавета. Пізніше стали відомі подробиці пригоди. В день інциденту Ліза гуляла у дворі зі своїми подругами. Вони присіли на лавочку, а діти дражнили Лізу через її хворобу.

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