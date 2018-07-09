"Аморальна поведінка": як звільнена за фото в купальнику вихователька стала жертвою помсти завідувачки

Деталі конфлікту резонансного звільнення виховательки в Рівненській області – у матеріалі STYLER

Історія про виховательку дитсадка, яку менш ніж за рік встигли двічі звільнити "за аморальну поведінку" через фото з відпочинку в купальнику і обіймах чоловіка, встигла розлетітися далеко за межі Рівненської області. У 27-річної Віти Черешньовської у соцмережі вже з'явилася своя група підтримки, на сторону дівчини навіть стали колеги з інших країн. А сюжет ТСН про конфлікт виховательки та завідуючої всього за чотири дні зібрав більше мільйона переглядів.

Проте навіть після всеукраїнського розголосу виховательку все ще не поновили на роботі, а справа набула нових обертів. Тепер 46-річна завідувачка дитсадка Лариса Музика, яка звільнила Черешньовську за "аморальні фото", звинувачує дівчину не лише в аморальності, але ще й у шахрайстві. Музика запевняє, що Черешньовська "купила свої дипломи", а вихователькою почала працювати без належної освіти, "обвівши навколо пальця" адміністрацію дитсадка.

На даний момент вихователька і завідуюча чекають засідання апеляційного суду, де Лариса Музика планує оскаржити рішення про поновлення Черешньовської на роботі. Віта зізнається: вже приготувалася до нових звинувачень на свою адресу. За словами дівчини, завідувачка пішла не просто на принцип – жінкою керує стара образа.

Вихователька пояснює, що все почалося ще в 2013 році, коли працівники дитсадка написали скаргу на завідуючу Ларису Музику, яка зневажливо ставилася до своїх співробітників. Конфліктну ситуацію ніби як змогли загладити, але ось завідувачка "кривдників" не забула і почала поступово звільняти "неугодних", серед яких – Віта Черешньовська.

STYLER також спробував розібратися в ситуації і з'ясувати, хто ж правий в історії з "аморальним звільненням", чому педагогів звільняють за фото в соцмережах і на чиїй стороні закон.

Фото в купальнику VS "педагогічний такт" вихователя

Виховательку із села Бугаївка Рівненської області всього за сім місяців встигли звільнити двічі. Обидва рази за "аморальний проступок, не сумісний з продовженням роботи".

Завідуюча дитсадком "Дивосвіт", де працювала Віта Черешньовська, - Лариса Василівна Музика побачила "аморальну поведінку" своєї колишньої співробітниці у її фотографіях з відпочинку. З'ясувалося, що виховательці "не комільфо" публікувати фото в купальнику з курорту, тим більше в обіймах чоловіка, та ще й цілуватися. Також "недобре" – фотографуватися з келихом вина на новорічній вечірці. Цікаво, що "непристойні" фото Музика зібрала в окрему теку, з якої доводила свою правоту журналістам.

Саме з цими трьома фотографіями Лариса Музика прийшла до суду як з "незаперечним фактом аморальної поведінки" виховательки (фото: з архіву Віти Черешньовської)

"Скільки разів ми намагалися їй довести, що це негарно, що ти педагог. Людина повинна мати педагогічний такт... Я теж жінка. Погодьтеся, що я на свої 46 років досить не паршиво виглядаю – я могла б собі дозволити ще й не такі фотографії, але я розумію, що я педагог, керівник... Погодьтеся, ви часто бачили, щоб жінка на чоловікові їздила? Тоді ми не будемо дітям говорити, що лелека приніс дітей. Лелека не приніс, тому що вони бачать. Це вже інтим взагалі показаний – там рука на попі. Це вже неможливо дивитися на цих голих людей! І вона вже свого чоловіка починає в інтернеті показувати", - пояснила в сюжеті ТСН свої претензії Лариса Музика.

Завідувачка дитсадка в селі Бугаївка Лариса Музика (кадр з відео tsn.ua)

Віта Черешньовська підкреслює: фото, які обурили "педагогічний кодекс" завідувачки, були зроблені під час декретної відпустки виховательки.

Так, восени 2017 року Черешньовська повинна була повернутися на роботу після законної декретної відпустки. До конфлікту із завідуючою Віта кілька років пропрацювала в навчальному закладі і претензій до її роботи не було жодних.

Проте, повернувшись з декрету, Віта так і не змогла приступити до роботи. Завідуюча Лариса Василівна збентежила дівчину заявою, що працювати педагогом в дитячому садку "Дивосвіт" села Бугаївка вона не може з причини "аморальної поведінки".

Бійка в сусідньому селі і куплені дипломи

Чоловік Черешньовської наполіг на судовому рішенні безпрецедентного звільнення. Та й сама Віта була обурена вчинком завідуючої.

Але те, що відбулося далі, здивувало рідних Черешньовської не менше, ніж "аморальні фото".

На суд Лариса Музика принесла не тільки фотографії виховательки, але також назвала ще дві причини свого рішення звільнити Черешньовську. За заявою Музики, Віта нібито купила свої дипломи, а також під час декретної відпустки влаштувала бійку з фельдшером у сусідньому селі.

Перший раз Черешньовську звільнили відразу ж, як вона вийшла після декретної відпустки. Із формулюванням - "за аморальний проступок"

"Музика заявила на мене в поліцію, мовляв, дипломи я купила. І це було вже вдруге з її боку. Вперше з обвинуваченням про куплені дипломи вона виступила, коли я йшла у декретну відпустку. Це був кінець 2014 року. На той момент я була вагітна і мені "в положенні" доводилося ходити в поліцію і доводити, що освіту я отримала законно. Я принесла всі свої дипломи, поліція перевірила і підтвердила, що з моєю освітою все в порядку. Ситуація начебто налагодилася, пройшло багато часу, але от на суді про моє поновлення на роботу Музика знов стояла на своєму", - розповідає в коментарі STYLER Віта Черешньовська.

Вихователька згадує, що з декретом у неї також була проблема – завідувачка не хотіла її пускати в законну відпустку. Однак про першопричину такої поведінки з боку Музики – трохи пізніше.

"Третя причина звільнення – нібито я в п'яному вигляді влаштувала бійку в сусідньому селі Сестрятин. Хоча у поліції підтвердили, що на мене не було складено жодних таких заяв. Але Музика принесла в суд якусь скаргу, під якою підписалися чотири жителя Сестрятина, їх прізвища у заяві були взагалі замазані. Не зрозуміло, хто ці люди. Мені навіть здається, що ця скарга підроблена. Крім того, в суд принесли підтвердження цієї бійки. Але в цьому документі немає ні імен, ні прізвищ. Вказана адреса одного з учасників бійки взагалі мені не належить. Так як я прописана в селі Балки по вулиці Круглик", - пояснює до абсурду дивну ситуацію Черешньовська.

У поліції підтвердили, що бійка в сусідньому селі була. Але немає прізвищ учасників, а адреса одного з фігурантів не належить Черешньовській

"Анонімка" на Черешньовску, з якою завідуюча прийшла до суду, від жителів сусіднього села, вони нібито підтверджують, що саме Віта влаштувала бійку

Більш того, Віта також зазначає, що на її захист до суду прийшов голова села, в якому сталася бійка. Він підтвердив, що ніякої бійки Черешньовська не влаштовувала. А під його словами підписалися інші депутати сільради Сестрятин.

Розглянувши звинувачення завідуючої, суд визнав звільнення виховательки незаконним. І зобов'язав поновити Черешньовську в посаді, стягнувши на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу (вихователька і завідуюча судилися сім місяців), та відшкодувати їй моральну шкоду, заподіяну внаслідок порушення її прав.

Проте в день поновлення на роботі, а це вже травень 2018 року, завідуюча знову звільнила виховательку. Все з тим же формулюванням – "аморальна поведінка". Тільки цього разу своє рішення Музика обґрунтувала ще одним пунктом – прогул. При цьому датою відсутності на роботі без поважних причин Музика порахувала перший день звільнення Черешньовської – 10 жовтня 2017 року!

Вдруге Віту звільнили в день її поновлення на роботі

При цьому юристи наголошують: Музика не мала права звільняти Черешньовську за двома статтями.

"Роботодавець не має права звільняти відразу за двома статтями. Повинна фігурувати тільки одна чітка і обгрунтована причина. Тобто це вже очевидне порушення трудових відносин. По-друге, якщо завідувачка звільнила виховательку за прогул, то вона зобов'язана була з'ясувати причину цього прогулу. Більш того, мав бути складений відповідний акт, засвідчений комісією", - пояснює юрист, громадський активіст Клім Братковський.

Як результат, дівчину так і не поновили на роботі, в її трудовій з'явивсяя ще один неприємний запис. Та й компенсацію їй так і не виплатили.

"Нічого не дали, сказали, мовляв, грошей немає. Хоча суд зобов'язав Музику відразу ж, у день поновлення мене на роботі, відшкодувати мені 2800 грн як компенсацію за останній місяць моєї вимушеної відсутності на роботі", - говорить Віта Черешньовська.

"Вона звільнена з трьох причин – це комплекс порушень", - сказала в сюжеті ТСН завідувачка.

До речі, STYLER також намагався зв'язатися з Ларисою Василівною. Однак дитячий садок, в якому вона працює завідуючою, закрили, за словами голови сільради, на ремонт. На мобільний Музика не відповідала.

При цьому Черешньовська розповіла про ще один вкрай неприємний інцидент. З'ясувалося, що за місяць до свого першого звільнення дівчина хотіла записати свою дитину в дитсадок "Дивосвіт", де вона офіційно ще працювала. Проте завідувачка Лариса Музика відмовилася приймати дитину Черешньовської, обґрунтувавши своє рішення тим, що йому на той момент не виповнилося три роки.

"Хоча офіційно у наш садок приймають діток з двох років. Коли дитині виповнилося 4 місяці, я стала з ним в електронну чергу. Він був у ній сьомим. Тобто ми 100% повинні були потрапити в садок Бугаївки. Моїй дитині виповнилося два роки і 11 місяців, у вересні 2017 року ми пішли записуватися в дитячий садок. А Музика мені сказав, щоб я сиділа вдома й сама дивилася за своєю дитиною – у садок вона його не приймає. Більш того, вже в жовтні мені треба було виходити на роботу після декрету. А Музика мені ще у вересні сказала, що на роботу вона мене не візьме", - згадує звільнена за "аморальні фото" вихователька.

На даний момент Черешньовська і Музика чекають рішення апеляційного суду, дата якого ще не визначена.

Звільнення "неугодних"

Що ж насправді послужило причиною настільки упередженого ставлення завідуючої до виховательки? На думку Черешньовської, Музикою керує почуття помсти, мовляв, Лариса Василівна не змогла пробачити своїй колишній підлеглій давню образу.

Конфлікт назрів задовго до низки звільнень виховательки – коли співробітники дитячого саду написали колективну скаргу на завідуючу Ларису Музику.

Колега Віти Черешньовської, вихователька дитсадка "Дивосвіт" в селі Бугаївка Олеся згадує, що Музика зайняла посаду завідуючої навчального закладу після його реорганізації.

Сім'я Черешньовських (фото: з особистого архіву Віти)

При цьому жителі села розуміли, що на вакантну посаду Ларису Василівну, як кажуть, "просунули". З'ясувалося, що на той період її брат – Бернацький Олег Васильович – обіймав посаду голови Радивилівської районної держадміністрації. До речі, Олег Бернацький є сьогодні адвокатом Лариси Музики.

Перший рік новою завідуючою були всі задоволені, та й сама вона до цього працювала вихователькою, тому про життя дитсадка знала добре. Однак далі поведінка і ставлення Музики до співробітників різко погіршився.

"Може, в кожному вона бачила свого конкурента, або як. Навіть не знаю, яка першопричина того, що вона стала так погано до людей ставитися", - розповідає одна з працівниць дитсадка Олеся.

"Вона порушувала права співробітників, іноді відверто кривдила і принижувала. Ставлення було погане. Тоді ми вирішили скласти скаргу, під якою підписалася більша частина колективу, і я серед них. Після приїжджали з перевірками з області, розбиралися в ситуації. Тоді Лариса Василівна навіть плакала, просила вибачення. Казала, що, може, десь не знала, як поводитися з підлеглими. Запевняла, що більше такого не повториться", - згадує Віта Черешньовська.

За словами виховательок, буквально через пару тижнів після того, що сталося Музика стала активно звільняти співробітників дитсадка, які підписалися під скаргою. І шукати на кожного якийсь "компромат": хтось не вчасно здав конспект або не впорався з якимось дорученням.

"У когось освіта не відповідала або ще щось. Почала ось за кожним такі дані збирати. І звільняти по одному. Деякі і самі пішли, практично втекли... Першими звільнила двох кухарів, теж по статті. Пропонувала написати на них неправду, я відмовилася це робити. Тобто пішла проти неї. Почалися приниження, але віч-на-віч. Тому немає жодних свідків. Я на той момент була вагітна, готувалася до декрету. Але після тієї розмови з Музикою мені довелося оформляти лікарняний... Звільнені кухарі тоді близько року судилися, суд визнав їх звільнення незаконним. Ну, вони поновилися на роботі і самі розрахувалися. Тому що працювати вже було неможливо після того, що сталося, та й бажання не було", - розповідає Олеся.

Вихователька сумно посміхається: їм з Вітою ще "пощастило", адже жінки на хвилі звільнень як раз були вагітні, обидві претендували на декретну відпустку. За законом, звільняти їх було заборонено.

Однак, що у випадку з Вітою, що з Олесею, завідувачка пригрозила, мовляв, "після декрету можеш не повертатися".

"Вона мені казала: йдеш в декрет і забуваєш, що ти тут працювала. Це було при особистій зустрічі, ніякого запису розмови, нічого немає", - зізнається Олеся.

Жінка зітхає: тоді вона дуже перенервувала, занадто сильно сприйняла ситуацію. Навіть місяць лежала на збереженні. Як результат, лікар виписав декретну відпустку виховательці раніше покладеного терміну. На той момент Олесі було 30 років. Вона зізнається, що вагітність далася важко.

"Я вже просто попросила Музику залишити мене в спокої, і дати нормально допрацювати до декрету... Три роки я пробула в декреті, але змушена була продовжити його на четвертий рік. Тому що Музика не взяла мою дитину в дитсадок, мовляв, йому на момент прийому було 2,5 року, а за законом потрібно приймати з трьох років. Хоча офіційно наш садок приймає дітей з двох років. Мені не з ким залишить дитину, тому довелося продовжити декрет. Та й виходити на роботу, якщо чесно, не ризикну зараз. Боюся, що мене чекає те ж, що і Віту", - зізнається Олеся.

У жінки є час до лютого. Але що робити після, вона не знає. У сім'ї працює тільки чоловік, але коштів не вистачає.

"Мабуть, бабусю попрошу з дітьми сидіти. І буду шукати нову роботу, бо повертатися в дитсадок після усього цього бруду бажання немає ніякого. Там велика плинність кадрів, стільки людей хороших звільнилося. А до декрету я п'ять років у цьому садочку працювала", - нарікає Олеся.

На підтримку виховательки в соцмережі навіть оголосили флешмоб, коли педагоги з різних куточків України публікують свої фото з відпочинку (скріншот поста Віти Черешневской)

За словами жінок, жителі села їх підтримують. Але відкрито про це не наважуються заявити. Справа в тому, що в селі склалася така собі "монополія дитсадка". А за прийом дітей до навчального закладу відповідає саме завідувачка.

"Більшість знайомих підтримують, але не відкрито. А якщо в сім'ї є діти дошкільного віку – такі батьки взагалі мовчать. Їм же ще дитину в цей дитсадок віддавати. "Дивосвіт" у нас не просто на одне, а на три села. Навіть деякі дітки з райцентру є", - пояснює непросту ситуацію Олеся.

"Одна знайома підтримала мене в цьому конфлікті. Так от Музика її якось зустріла і попередила, що другу її дитину в садок не прийме. Є й таке. Виходить, що люди мене підтримують, а відкрито про це сказати не можуть, тому що бояться", - підтверджує слова колеги Віта Черешньовська.

"Аморальний вихователь в законі"

Зараз Віта готується до апеляційному суду, де хоче оскаржити своє звільнення і знову поновитися на роботі. Однак не знає, чого ще чекати від своїх опонентів – Музики та її захисту.

"Мені юристи кажуть, що у мене виграшна справа. Але чомусь Лариса Василівна впевнена, що виграє апеляцію. Мені вже й самій цікаво, що ж вони мені ще покажуть", - говорить Віта.

Судячи з усього, "аморальні фото" вже відійшли на другий план. І завідуюча буде намагатися натиснути на нібито "невідповідну освіту" виховательки.

Так, Лариса Музика написала статтю в районну газету, де говорить про "шахрайство" з боку Черешньовської. Більш того, завідуюча також звинуватила у шахрайстві і маму Віти – педагога з 32-річним стажем. Яка нібито "скористалася своїм становищем" і влаштувала доньку в технічний ліцей на спеціальність "слюсар з ремонту автомобілів". На це і "тисне" завідуюча, мовляв, на момент прийому Чепрешньовської на роботу вихователькою в дитсадок у неї не було належної освіти.

"З шахрайством, одночасним відвідуванням денної форми навчання в закладах освіти та роботою з дітьми на посаді вихователя, безпідставним заволодіння бюджетними коштами (ред. – Музика має на увазі отримання стипендії), вже розбираються співробітники правоохоронних органів, відкрито кримінальне провадження. Сподіваюся, що правоохоронці та суд відповідно оцінять протизаконні дії Черешньовської. А ось за дискредитацію високого звання педагога ця особа повинна відповідати своєю посадою і громадським судом", - розмірковує в статті завідувачка Лариса Музика.

Стаття Лариси Музики в районній газеті

"На момент прийняття мене на роботу в 2011 році у мене була вища освіта! Я як раз в Рівному отримувала бакалавра за спеціальністю "психолог, соціальний працівник". Як тільки мене взяли на роботу, я перевелася на "початкова освіта, дошкільне виховання". Також влаштувалася в технічний ліцей у Радивилові, де можна було одночасно і практику проходити, і права отримувати. При цьому в Рівному я вчилася на індивідуальному відвідуванні! Музика запевняє, що я не мала права навчатися у двох навчальних закладах та працювати. Хоча це не так. Більш того, на той момент я працювала вихователем на ставці 0.9, тому на роботу ходила через день. І я могла відвідувати навчання", - пояснює Черешньовська.

Цікаво, що газета, в якій з'явилася стаття Музики, належить голові Бугаївської сільради Валентинові Креслюку, який також підтримує позицію завідуючої.

"Хоча раніше він намагався бути об'єктивним. Казав, що сільрада не хоче втручатися, мовляв, вирішуйте конфлікт через суд. Вже після сюжету ТСН і цієї статті в газеті я зрозуміла, що Креслюк на стороні Музики... Під час першого відновлення мене на роботі я повинна була подавати до суду на сільраду, так як дитсадок "Дивосвіт" – комунальне підприємство. Щоб саме сільрада відшкодувала мені компенсацію. Але тоді голова сільради мене підтримав, я повірила і подала в суд тільки на Ларису Василівну. Тільки тепер розумію, що даремно це зробила", - розповідає Віта.

STYLER також зв'язався з головою Бугаївської сільради. Валентин Креслюк ситуацію коментує обережно. Каже, що сільрада в конфлікт виховательки та завідуючої втручатися не буде, поки суд не винесе свій остаточний вердикт. До речі, таке ж застереження ми почули у відділі освіти Радивилівської райдержадміністрації, куди Черешньовська кілька разів писала звернення.

"Справа в суді. І поки суд не поставить якусь точку, ми втручатися не будемо. Спочатку ми намагалися їх помирити, ще до суду і всього цього конфлікту. Але у нас не вийшло. Хтось повинен був прийняти свою неправоту, або визнати, що частково неправий. Але ні одна із сторін цього не зробила", - каже голова Бугаївської сільради Валентин Креслюк.

Голова Бугаївської сільради Валентин Креслюк (кадр з відео tsn.ua)

При цьому Креслюк підтвердив, що конфлікт між вихователькою та завідуючою виник задовго до скандалу з "аморальними фото". І Музика не змогла пробачити Черешньовській цю ситуацію.

"Ще раніше був серозний конфлікт. І начебто вихователька визнала, що була неправа. Але, я так розумію, завідувачка не пробачила їй, тому що вона була проти неї. Наскільки мені відомо, була усна домовленість, що вихователька йде в декрет, а після – розраховується. Тобто була усна домовленість, але вихователька її не дотрималася, почалося загострення конфлікту. Тобто спочатку Музика взяла її на роботу як молоду, перспективну особу. Потім виник конфлікт у дитячому садку, Черешньовська долучилася до цієї позиції... Потім зрозуміла свою помилку, що десь вона перегнула. Прийшла до завідуючої і сказала, мовляв, дозвольте мені допрацювати до декрету і потім я розрахуюся. Але вийшла з декрету і не збиралася розраховуватися", - пояснює дивну ситуацію Креслюк.

Черешньовська пояснює, що після перевірки повірила Музиці і вирішила зі свого боку вибачитися перед нею, щоб не було загострення конфлікту.

"Перед виходом у декрет я приходила до Лариси Василівні. Пояснювала, чому колектив написав скаргу – ми хотіли, щоб вона нас поважала. Навіть вибачилася перед нею. Вона мені тоді сказала, що все добре, посміхалася... Але, як сталося", - каже Віта.

"А що стосується фото, я вже розповів про свою позицію. Це вихователь дитячого садка. Так, у тебе може бути своє особисте життя, але не потрібно виставляти його на показ. Ти вихователь! Ти виховуєш дітей. Як ти будеш це робити, якщо ти дозволяєш собі такі речі?! Якщо ти вихователь, то повинна вести себе відповідно", - підсумував Валентин Креслюк.

"Страшно було доводити справу до суду, але я хочу добитися справедливості"

Зараз Віта Черешньовська не працює. Сина довелося влаштувати в дитячий садок у Радивилові, де звільнену виховательку колеги підтримали.

"Там всі знають про цю ситуацію, підтримують мене. Зараз садочок закритий, вихователі у відпустці. Тому поки що сиджу вдома з сином... Шукаю роботу, мені вже немає сенсу чекати. Я розумію, що у дитсадку "Дивосвіт" я вже не зможу працювати, треба шукати інше місце. Але я хочу змінити запис у своїй трудовій книжці. І забути про це", - зізнається Черешньовська.

Віта Черешньовська з синочком (фото: з особистого архіву)

"Мені дійсно боляче від того, що вона робить. Настільки людина впевнена у своїй брехні, хоче, щоб всі в це вірили. Мені страшно! Зізнатися, мені навіть було страшно перший раз подавати в суд, і щоб все це дійшло до телебачення. Хоча я нікого спеціально не запрошувала – журналісти самі на мене вийшли. Крім того, я нікому свою думку не нав'язувала. Люди просто побачили ТВ-сюжет і самі підтримали мене. А є перспективи чи ні, але я все одно буду доводити, що моє звільнення – це просто абсурд. Завідуюча не повинна була йти на таку брехню і робити настільки негарні вчинки", - підсумувала Віта Черешньовська.

"Грубе порушення трудових відносин, яке можна розглядати як ознаки злочину"

STYLER також поцікавився думкою юриста щодо "аморальної ситуації". У випадку зі звільненням виховательки за "аморальну поведінку і фото" закон України - на боці Черешньовської.

"Так, ст. 41 Кодексу законів про працю передбачає звільнення працівника, що виконує виховні функції, за скоєння ним "аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи". Але закон детально не роз'яснює, що саме слід розуміти під "аморальним проступком". Також в українському законодавстві немає поняття, що таке "аморальна зображення". Фото в купальнику узагалі складно вважати "аморальними". Адже якщо слідувати такій логіці, то дитина, кожен раз з'являючись на пляжі, буде отримувати моральну травму. Тому рішення про "аморальність" фото Черешньовської – це виключно суб'єктивна думка завідуючої дитсадка "Дивосвіт".

Під "аморальним зображенням" могла б вважатися фотографія еротичного чи порнографічного характеру. Але знову-таки, щоб вирішити, чи несуть фото, скажімо, еротичний характер, завідуючій слід було б звернутися за висновком до мистецтвознавця! Більше того, необхідно було б зробити офіційний висновок, наскільки опубліковані фото можна вважати еротичними або порнографічними. І чи можуть вони негативно вплинути на дітей. Завідуюча повинна була довести, що діти мають доступ до цих фото. А також довести причинно-наслідковий зв'язок, мовляв, побачивши ці фотографії, діти втратять повагу до педагога і навчального закладу. А для такого висновку потрібно було б зробити чи не психологічний висновок. Це все досить абсурдно звучить. І тим не менш", - розповідає юрист Клім Братковський.

За словами експерта, у Черешньовської є всі шанси знову виграти суд. А вчинок завідуючої під певним кутом навіть можна розглядати як злочин.

"У випадку з даними звільненням присутнє не лише грубе адміністративне порушення з боку представника адміністрації роботодавця - завідуючої, яка звільнила виховательку. Тут спостерігається настільки грубе порушення трудових відносин, що, на мою думку, вони вже можуть розглядатися як ознаки злочину. У виховательки є всі шанси знову виграти суд", - каже Братковський.

В Україні немає Етичного кодексу поведінки вчителя

Експерти підкреслюють: конфлікт виховательки і завідуючої дитсадка в селі Бугаївка підвів наше суспільство до дуже важливого питання. В Україні сьогодні немає затвердженого етичного кодексу вчителя. Є його проект, але він так і не був затверджений.

"Саме подібний кодекс міг би регулювати і зовнішній вигляд педагога, його поведінку. Такий кодекс потрібен, щоб подібних ситуацій не було", - каже Клім Братковський.

На запит STYLER Міносвіти України відповіли, що на сьогоднішній день принципи педагогічної етики і поведінки педагогів визначені лише Законом України "Про освіту". У документі досить розмито і без додаткових подробиць зазначається, що педагог зобов'язаний "дотримуватися академічної добропорядністі і забезпечувати її дотримання шукачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; дотримуватися педагогічної етики; особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі і суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбності"

Зовнішній же вигляд педагога в принципі ніяк не регулюється. В санітарному регламент для дошкільних навчальних закладів лише говориться, що персонал такого закладу "повинен бути охайно одягненим і знаходиться в приміщеннях навчального закладу у змінному взутті".

Ні про які купальники і фотографії вихователя з відпочинку мови взагалі не йде.

"А є маса питань щодо поведінки учителів в Україні, які взагалі ніяк не регулюються. Наприклад, чи вважати "аморальним", якщо у педагога є тату чи пірсинг? А якщо це сучасний вчитель і він ходить з бородою або яскравим кольоровим волосся – це також вважати ознакою аморальності"? А що, якщо у вчителя на футболці прапор ЛГБТ – чи вважати це "пропагандою нетрадиційної" сексуальної орієнтації? Чи буде "аморально" вчителю використовувати сленгові слова? Є цілий ряд подібних питань Зрештою необхідно вирішити складне питання "вчитель і соціальні мережі". На сьогоднішній день в наказі Міносвіти "Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу" зазначається, що класний керівник повинен дотримуватися педагогічної етики. Але знову-таки, що саме розуміти під цією "педагогічною етикою" ми не знаємо", - говорить юрист Клім Братковський.

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