Анастасія стала Аполінарією: юрист розповів, як українці змінювали імена минулого року

Фото: Як українці змінювали імена у 2018-му (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, які нові імена обирали для себе кияни у 2018 році

Багато хто вважає, що саме від імені залежить доля людини. Часом батьки навіть сваряться при виборі імені для малюка. Але мало хто знає, що ім'я можна змінювати необмежену кількість разів. Що саме спонукало до зміни імені – сімейна історія, відновлення контакту з біологічними батьками чи просто забаганка – це особиста справа кожного. Проте статистика – річ невблаганна.



З кожним роком у столиці все частіше вдаються до зміни імені. Тільки за 2018 рік у Києві було зареєстровано 1620 змін імені. Це на сотню більше, ніж у 2017 році та майже на 200 більше, ніж у 2016-му. Про це повідомив керівник Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко.

Олена – Максимільяна, Баношва – Беатріс

Українці змінюють імена на більш неординарні, або екзотичні на звичні. Наприклад, Віталій став Сальвадором.

Які ще неординарні імена брали українці чи від яких відмовлялися?

Богдан змінив ім'я на Богдан-Іден, Магістр – Михайло, Данило – Даніель, Сергій – Хакон-Сігрслі, Максим – Макс, Сергій – Агат, Хосейн – Даніель, Сергій – Діонід, Віктор – Человєк, Тарас – Рагнар;



Оксана стала Онні, Богдана – Джоя, Олена – Ліка, Вікторія – Ясніна-Віта, Марина – Марса, Аліна – Аіріса, Оксана – Сара, Людмила – Міла, Єлизавета – Климентина, Гамаїл – Амалія, Дженіфер – Євгенія, Нонна – Ніка, Наталія – Владислава, Олена – Максимільяна, Баношва – Беатріс, Анастасія – Аполінарія, Тідо – Кара, Наталя – Марта, Ася – Шейла, Юлія – Ельлєя.



Державна реєстрація зміни імені провадиться районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання особи.

Фото: Нерідко українці відмовляються від імен, які їм дали при народженні (pixabay.com)

Однак однієї заяви про зміну імені недостатньо, одночасно до неї додаються наступні документи:



- свідоцтво про народження заявника;



- свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);



- свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);



- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);



- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;



- фотокартка заявника;



- квитанція про сплату державного мита.

Закон не обмежує фантазію у виборі імен

Згода батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені особи оформлюється також у вигляді заяви та подається ними особисто, а в разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним із батьків, вона, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим із батьків.



Заява про зміну імені розглядається протягом місяця, але за поважних причин може бути продовжена на термін не більше трьох місяців. За цей період органи внутрішніх справ здійснюють перевірку, чи не переховується від правосуддя особа, та надають дозвіл на зміну імені.



Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко нагадує, що законодавством України не обмежена кількість зміни власного імені громадянином, який досяг 16-річного віку. Право на зміну імені фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України. Для цього потрібно звернутись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.



Вартість зміни імені – 5, 10 гривень, усі повторні зміни імені – 51 гривня.



За статистичними даними, зміну імен із традиційних на екзотичні проводили кияни 1970-х та 1990-х років народження, причому киян 1980-х років народження серед них майже немає.



Відділи реєстрації актів цивільного стану все-таки можуть відмовити у таких послугах. Підстав для цього є кілька:



- якщо заявник не є громадянином України;



- якщо не виповнилося 14 років;



- якщо виповнилося 14 років, але не має згоди батьків (до 16 років);



- якщо вирішили змінити саме по батькові.



Якщо у Вас є питання щодо процедури зміни імені, звертайтесь до Відділів державної реєстрації актів цивільного стану столиці. Закон не обмежує вашу фантазію у виборі нових імен. Проте не забувайте нести їх із честю та гідністю.

Нагадаємо, раніше стали відомі найбільш незвичні імена українців.

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