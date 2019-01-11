Анастасия стала Аполлинарией: юрист рассказал, как украинцы меняли имена в прошлом году

Фото: Как украинцы меняли имена в 2018-м (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, какие новые имена выбирали для себя киевляне в 2018 году

Многие считают, что именно от имени зависит судьба человека. Порой родители даже ссорятся при выборе имени для малыша. Но мало кто знает, что имя можно изменять неограниченное количество раз. Что именно побудило к смене имени – семейная история, восстановление контакта с биологическими родителями или просто прихоть – это личное дело каждого. Однако статистика – вещь неумолимая.



С каждым годом в столице все чаще прибегают к смене имени. Только за 2018 год в Киеве было зарегистрировано 1620 изменений имени. Это на сотню больше, чем в 2017 году и почти на 200 больше, чем в 2016-ом. Об этом сообщил руководитель Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко.

Елена – Максимильяна, Баношва – Беатрис

Украинцы меняют имена на более неординарные, или экзотические на привычные. Например, Виталий стал Сальвадором.

Какие еще неординарные имена брали украинцы или от каких отказывались?

Богдан изменил имя на Богдан-Иден, Магистр – Михаил, Даниил – Даниэль, Сергей – Хакон-Сигрсли, Максим – Макс, Сергей – Агат, Хосейн – Даниэль, Сергей – Дионид, Виктор – Человек, Тарас – Рагнар;



Оксана стала Онни, Богдана – Джоя, Елена – Лика, Виктория – Яснина-Вита, Марина – Марса, Алина – Аириса, Оксана – Сара, Людмила – Мила, Елизавета – Климентина, Гамаил – Амалия, Дженифер – Евгения, Нонна – Ника, Наталья – Владислава, Елена – Максимільяна, Баношва – Беатрис, Анастасия, Аполлинария, Тидо – Кара, Наталья – Марта, Ася – Шейла, Юлия – Эльлея.



Государственная регистрация смены имени производится районным отделом государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства лица.

Фото: Нередко украинцы отказываются от имен, которые им дали при рождении (pixabay.com)

Однако одного заявления о смене имени недостаточно, одновременно к нему прилагаются следующие документы:



- свидетельство о рождении заявителя;



- свидетельство о браке (в случае, когда заявитель находится в браке);



- свидетельство о расторжении брака (в случае, когда брак расторгнут);



- свидетельства о рождении детей (в случае, когда заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);



- свидетельства о смене имени заявителя, отца или матери, если оно было ранее изменено;



- фотография заявителя;



- квитанция об уплате государственной пошлины

Закон не ограничивает фантазию в выборе имен

Согласие родителей (одного из родителей) или попечителя на изменение имени лица оформляется также в виде заявления и подается ими лично, а в случае, когда заявление по уважительной причине не может быть подано лично одним из родителей, оно, нотариально удостоверенное или приравненное к нотариально удостоверенному, от его имени может быть подано вторым из родителей.



Заявление о смене имени рассматривается в течение месяца, но по уважительным причинам может быть продлено на срок не более трех месяцев. За этот период органы внутренних дел осуществляют проверку, не скрывается ли от правосудия лицо, и дают разрешение на смену имени.



Глава столичной юстиции Станислав Куценко напоминает, что законодательством Украины не ограничено количество изменения собственного имени гражданином, который достиг 16-летнего возраста. Право на изменение имени физического лица предусмотрено статьей 295 Гражданского кодекса Украины. Для этого нужно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.



Стоимость изменения имени – 5, 10 гривен, все повторные изменения имени – 51 гривна.



По статистическим данным, изменение имен с традиционных на экзотические проводили киевляне 1970-х и 1990-х годов рождения, причем киевлян 1980-х годов рождения среди них почти нет.



Отделы регистрации актов гражданского состояния все-таки могут отказать в таких услугах. Оснований для этого несколько:



- если заявитель не является гражданином Украины;



- если не исполнилось 14 лет;



- если исполнилось 14 лет, но не имеет согласия родителей (до 16 лет);



- если решили изменить отчество.



Если у Вас есть вопросы относительно процедуры изменения имени, обращайтесь в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния столицы. Закон не ограничивает вашу фантазию в выборе новых имен. Однако не забывайте нести их с честью и достоинством.

Напомним, ранее стали известны самые необычные имена украинцев.

Также Уляна Супрун дала советы родителям, дети которых страдают от давления сверстников.

Видео: Как избежать поборов в школе (video.rbc.ua)