ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ганну чимось "накололи": моторошні подробиці пожежі в Одесі

STYLERЖиття    07.12.2018 - 15:08
Ганну чимось "накололи": моторошні подробиці пожежі в Одесі
Колаж РБК-Україна

Подруга загиблої розповіла про конфлікт через опіку над дитиною

Подруга загиблої під час пожежі молодої жінки з Одеси розповіла, як сталася трагедія і хто вчинив підпал. Про це пише видання Vgorode.

Вночі 6 грудня в Одесі по вулиці Академіка Заболотного сталася сильна пожежа, в результаті якого загинула 33-річна жінка на ім'я Ганна. 5-річний хлопчик залишився сиротою, так як його батько швидше за все сяде у в'язницю за вчинення злочину.

Подруга Ганни Лілія Іванова розповіла, що підпал вчинив найімовірніше колишній чоловік жінки. Вона припустила, що Ганну чимось "накололи" і кинули в неї пляшку із запальною сумішшю, а потім залишили газові конфорки і духовки відкритими. Жінка згоріла живцем. Її тіло виявили в сидячій позі на дивані.

Конфлікт між Ганною і її 28-річним колишнім чоловіком почався кілька років тому. Вони судилися за опіку над єдиним сином. Суд виніс рішення про проживання з кожним батьком по черзі. Однак батько не був згоден з таким рішенням.

Ганну чимось &quot;накололи&quot;: моторошні подробиці пожежі в Одесі

Фото: Загибла Ганна (Лілія Іванова)

Напередодні трагедії хлопчик перебував у нього вдома і повинен був повернутися на наступний день до матері. Але чоловік вирішив позбутися від колишньої дружини і тому вирушив до неї додому разом зі своєю матір'ю. Маму він залишив в автомобілі, а сам узяв пляшку з бензином і піднявся на 6 поверх до квартири Ганни.

Фахівці, які оглядали місце події, припустили, що двері в квартиру заклинило і колишній співмешканець Анни опинився під замком і тому він вистрибнув з 6 поверху. Мати відвезла його з численними травмами в лікарню і спробувала сховатися. Зараз вони обидва затримані і дають свідчення.

На місці події проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Харковом чоловік напав на пенсіонерку.

А також розповідали про те, що в Одесі чоловік зважився на фатальний стрибок з 11-го поверху.

Відео: РБК-Україна

"Загорілася сцена": у Києві сталася пожежа в театрі імені Лесі Українки Убив і сховав у дивані: подробиці жахливого злочину в Херсоні
Новини України пожежаОдесаВбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся