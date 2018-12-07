Ганну чимось "накололи": моторошні подробиці пожежі в Одесі

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Подруга загиблої розповіла про конфлікт через опіку над дитиною

Подруга загиблої під час пожежі молодої жінки з Одеси розповіла, як сталася трагедія і хто вчинив підпал. Про це пише видання Vgorode.

Вночі 6 грудня в Одесі по вулиці Академіка Заболотного сталася сильна пожежа, в результаті якого загинула 33-річна жінка на ім'я Ганна. 5-річний хлопчик залишився сиротою, так як його батько швидше за все сяде у в'язницю за вчинення злочину.

Подруга Ганни Лілія Іванова розповіла, що підпал вчинив найімовірніше колишній чоловік жінки. Вона припустила, що Ганну чимось "накололи" і кинули в неї пляшку із запальною сумішшю, а потім залишили газові конфорки і духовки відкритими. Жінка згоріла живцем. Її тіло виявили в сидячій позі на дивані.

Конфлікт між Ганною і її 28-річним колишнім чоловіком почався кілька років тому. Вони судилися за опіку над єдиним сином. Суд виніс рішення про проживання з кожним батьком по черзі. Однак батько не був згоден з таким рішенням.

Фото: Загибла Ганна (Лілія Іванова)

Напередодні трагедії хлопчик перебував у нього вдома і повинен був повернутися на наступний день до матері. Але чоловік вирішив позбутися від колишньої дружини і тому вирушив до неї додому разом зі своєю матір'ю. Маму він залишив в автомобілі, а сам узяв пляшку з бензином і піднявся на 6 поверх до квартири Ганни.

Фахівці, які оглядали місце події, припустили, що двері в квартиру заклинило і колишній співмешканець Анни опинився під замком і тому він вистрибнув з 6 поверху. Мати відвезла його з численними травмами в лікарню і спробувала сховатися. Зараз вони обидва затримані і дають свідчення.

На місці події проводяться слідчі дії.

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Відео: РБК-Україна