В последние секунды: мужчина решился на роковой прыжок с 11-го этажа

Спасенный 27-летний мужчина находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали
В Одессе правоохранителям удалось предотвратить трагедию - мужчина готовился покончить с жизнью и пытался выпрыгнуть из окна квартиры на 11 этаже одного из дома. Как сообщили в среду, 5 декабря, в пресс-службе местной патрульной полиции, инцидент произошел на улице Затонского на окраине города.
Отмечается, что спасти отчаявшегося 27-летнего мужчину полицейским помогла неравнодушная женщина, которая удерживала того, пока он свисал из окна многоэтажки.
Как оказалась, женщина в течение 10 минут пыталась спасти ему жизнь.
Фото: facebook.com/odesapolice
Инспекторы оперативно поднялись на 11 этаж и в последний момент схватили мужчину за ноги.
Также правоохранители уговорили мужчину отказаться от своего замысла.
Спасенный находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали.
"Как важно, когда в сложный момент жизни рядом оказываются люди, которые могут прийти на помощь. Берегите себя!", - призвали в пресс-службе полиции.
Скрин: facebook.com/odesapolice
Как сообщалось ранее, в Киеве 3 декабря 27-летний мужчина выбросился с 14 этажа дома по адресу Олейника, 3 по причине травли на работе.
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Видео: РБК-Украина