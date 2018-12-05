В последние секунды: мужчина решился на роковой прыжок с 11-го этажа

Фото: коллаж РБК-Украина

Спасенный 27-летний мужчина находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали

В Одессе правоохранителям удалось предотвратить трагедию - мужчина готовился покончить с жизнью и пытался выпрыгнуть из окна квартиры на 11 этаже одного из дома. Как сообщили в среду, 5 декабря, в пресс-службе местной патрульной полиции, инцидент произошел на улице Затонского на окраине города.

Отмечается, что спасти отчаявшегося 27-летнего мужчину полицейским помогла неравнодушная женщина, которая удерживала того, пока он свисал из окна многоэтажки.

Как оказалась, женщина в течение 10 минут пыталась спасти ему жизнь.

Фото: facebook.com/odesapolice

Инспекторы оперативно поднялись на 11 этаж и в последний момент схватили мужчину за ноги.

Также правоохранители уговорили мужчину отказаться от своего замысла.

Спасенный находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали.

"Как важно, когда в сложный момент жизни рядом оказываются люди, которые могут прийти на помощь. Берегите себя!", - призвали в пресс-службе полиции.

Скрин: facebook.com/odesapolice

Как сообщалось ранее, в Киеве 3 декабря 27-летний мужчина выбросился с 14 этажа дома по адресу Олейника, 3 по причине травли на работе.

Также мы писали о том, что недавно студента 2-го курса Луцкого технического университета Александра Барановича обнаружили мертвым в местной речке Стыр через месяц после исчезновения.

Напомним, летом 16-летняя куратор "группы смерти" после освобождения из закрытого учебного учреждения в Башкортостане, где отбывала наказание, рассказала, как доводила до суицида детей.

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Видео: РБК-Украина