В останні секунди: чоловік зважився на фатальний стрибок з 11-го поверху

Фото: колаж РБК-Україна

Врятований 27-річний чоловік перебував у депресивному стані, його госпіталізували

В Одесі правоохоронцям вдалося запобігти трагедії - чоловік готувався покінчити з життям та намагався стрибнути з вікна квартири на 11 поверсі одного з будинків. Як повідомили у середу, 5 грудня, в прес-службі місцевої патрульної поліції, інцидент стався на вулиці Затонського на околиці міста.

Зазначається, що врятувати зневіреного 27-річного чоловіка поліцейським допомогла небайдужа жінка, яка тримала того, поки він звисав із вікна багатоповерхівки.

Як виявилося, жінка протягом 10 хвилин намагалася врятувати йому життя.

Фото: facebook.com/odesapolice

Інспектори оперативно піднялися на 11 поверх та в останній момент схопили чоловіка за ноги.

Також правоохоронці вмовили чоловіка відмовитися від свого задуму.

Врятований перебував у депресивному стані, його госпіталізували.

"Як важливо, коли в складний момент життя поряд опиняються люди, які можуть прийти на допомогу. Бережіть себе!" - закликали в прес-службі поліції.

Скрін: facebook.com/odesapolice

Як повідомлялося раніше, в Києві 3 грудня 27-річний чоловік викинувся з 14 поверху будинку за адресою Олійника, 3 через цькування на роботі.

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Нагадаємо, влітку 16-річна куратор "групи смерті" після звільнення з закритого навчального закладу в Башкортостані, де відбувала покарання, розповіла, як доводила до суїциду дітей.

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Відео: РБК-Україна