Апокаліпсис? У київському водоймищі вода кардинально змінила колір (відео)

У Києві один із ставків кардинально змінив колір. Водойма знаходиться на Осокорках. Жителі столиці забили тривогу і запитують у соцмережі, куди в таких випадках звертатися. Відео з даним фактом опублікували на сторінці в Facebook "Київ Оперативний". Автор ролика Олег Левицький.

"Сьогодні на ранковій прогулянці на Осокорках виявили, що в одному з ставків почервоніла вода. Хто знає, що це може бути? І куди слід звертатися в таких випадках?" - поставив автор поста питання.

Відео: На Осокорках почервонів ставок (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі відреагували на цей факт в коментарях і порекомендували автору, куди в такому випадку слід звернутися.

Апокаліпсис! І потечуть багрові ріки...! І живі позаздрять мертвим..

Перевищення норми кількості бактерій - мікроорганізмів із групи пурпурових фотосинтезуючих сиробактерій, які звичайно розвиваються у водоймах з підвищеним рівнем органічного забруднення.

В санепідемстанцію. Вони беруть заміри води і кажуть результат, шукають витоки хімычних речовин.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше повідомляли, в одному з озер у Святошинському районі столиці стався масовий мор риби та раків. Місцеві б'ють на сполох, адже причина подібної трагедії невідома.

До речі, у Дніпрі нещодавно масово загинула риба. Сполох забили мешканці Канева, які побачили тисячі мертвих риб і раків не тільки у воді, але і на узбережжі.