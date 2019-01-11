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В Австралії акула напала на відпочиваючих: є постраждалі

STYLERЖиття    11.01.2019 - 04:24
В Австралії акула напала на відпочиваючих: є постраждалі
Колаж РБК-Україна

На місце події негайно прибули рятувальники

На північному узбережжі Австралії акула напала на двох жінок, коли вони плавали на мілководді. Про це повідомляє інформаційний портал 9News.

Інцидент стався у четвер, 11 січня, вранці, на пляжі Кетсай Біч, який знаходиться на узбережжі острова Гамільтон в Уїтсанді.

Дві жінки, молода і 60-ти років купалися на мілководді, недалеко від берега. Раптово вони були атаковані акулою. З води їм допомогли вибратися люди, які в той момент відпочивали на пляжі.

На місце події були викликані рятувальники, які негайно доставили постраждалих в довколишні лікарні – у госпіталь острова Гамільтон, а також в лікарню Прозерпіни.

 

Фото: 9news.com.au

Відомо, що в обох жінок травми кінцівок, однак отримані ними травми не представляють небезпеки для життя.

Всі пляжі острова Гамільтон були закриті для відвідування, а служба порятунку на водах почала перевірку акваторії Уїтсанді на предмет виявлення в них акул.

На жаль, це не єдиний випадок нападу акул в даному регіоні. Раніше доктор Даніель Кристиидис помер від укусу акули під час прогулянки на яхті з друзями.

А до цього дві неповнолітні дівчинки отримали серйозні травми ніг через атаки акул у вересні минулого року. Одній з них довелося зробити операцію по ампутації ноги.

Уряд зазначив, що найближчим часом вони планують запровадити спеціальний план для того, щоб убезпечити відпочиваючих від нападу хижих тварин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на одній з турбаз у Карпатах на українку напав ведмідь.

А також розповідали про те, що в Єгипті акула вбила 41-річного туриста.

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