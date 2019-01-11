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В Австралии акула напала на отдыхающих: есть пострадавшие

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 04:24
В Австралии акула напала на отдыхающих: есть пострадавшие
Коллаж РБК-Украина

На место происшествия немедленно прибыли спасатели

На северном побережье Австралии акула напала на двух женщин, когда они плавали на мелководье. Об этом сообщает информационный портал 9News.

Инцидент произошел в четверг, 11 января, утром, на пляже Кетсай Бич, который находится на побережье острова Гамильтон в Уитсанди.

Две женщины, молодая и 60-ти лет купались на мелководье, недалеко от берега. Внезапно они были атакованы акулой. Из воды им помогли выбраться люди, которые в тот момент отдыхали на пляже.

На место происшествия были вызваны спасатели, которые немедленно доставили пострадавших в близлежащие больницы – в госпиталь острова Гамильтон, а также в больницу Прозерпины.

 

Фото: 9news.com.au

Известно, что у обеих женщин травмы конечностей, однако полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.

Все пляжи острова Гамильтон были закрыты на посещения, а служба спасения на водах начала проверку акватории Уитсанди на предмет выявления в них акул.

К сожалению, это не единственный случай нападения акул в данном регионе. Ранее доктор Даниэль Кристиидис скончался от укуса акулы во время прогулки на яхте с друзьями.

А до этого две несовершеннолетние девочки получили серьезные травмы ног из-за атаки акул в сентябре прошлого года. Одной из них пришлось сделать операцию по ампутации ноги.

Правительство отметило, что в ближайшее время они планируют внедрить специальный план для того, чтобы обезопасить отдыхающих от нападения хищных животных.

Напомним, ранее мы писали о том, что на одной из турбаз в Карпатах на украинку напал медведь.

А также рассказывали о том, что в Египте акула убила 41-летнего туриста.

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