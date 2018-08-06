Авто на єврономерах: названо число "евроблях" в Україні

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Стало відомо приблизну кількість автомобілів з єврономерами

В Україні за 2017 рік було зареєстровано 6,9 млн легкових автомобілів. Частка "євроблях" серед загальної кількості становила 10%. Таку статистику надали на порталі Opendatabot у партнерстві з БизнесЦензор.

"Точної цифри, скільки автомобілів на іноземній реєстрації знаходиться в Україні, немає. Їх важко порахувати, оскільки певна кількість транзитних "блях" конвертується в авто, яке знаходиться в режимі "тимчасового ввезення". Ще якийсь відсоток транзитних "євроблях" залишається в Україні з порушеннями термінів", - повідомляється у виданні.

Також деякі автомобілі виїжджають з країни, особливо активно це відбувається в прикордонних регіонах.

"Але можна встановити співвідношення блях до авто, які зареєстровані в Україні. За даними Міністерства інфраструктури, в 2017 році в Україні було зареєстровано 6,9 млн легкових автомобілів. Відповідно минулого року доля автомобілів з іноземною реєстрацією становила 10% від загальної кількості легковиків", - розповіли на сайті.

Також було відзначено, що за перші шість місяців 2018 року (станом на 18 липня) обсяги транзиту авто з іноземною реєстрацією перевищили показники всього 2016 року і склали 152,4 тис. штук.

"При цьому, 57,9 тис. "транзитних" автомобілів перебувають у країні з порушеннями терміну", - додали у виданні.

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