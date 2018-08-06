Авто на еврономерах: названо число "евроблях" в Украине

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Стало известно примерное количество автомобилей с еврономерами

В Украине за 2017 год было зарегистрировано 6,9 млн легковых автомобилей. Доля "евроблях" среди общего количества составляла 10%. Такую статистику предоставили на портале Opendatabot в партнерстве с БизнесЦензор.

"Точной цифры, сколько автомобилей на иностранной регистрации находится в Украине, нет. Их трудно посчитать, поскольку определенное количество транзитных "блях" конвертируется в авто, которое находится в режиме "временного ввоза". Еще какой-то процент транзитных "евроблях" остается в Украине с нарушениями сроков", - сообщается в издании.

Также некоторые автомобили выезжают из страны, особенно активно это происходит в приграничных регионах.

"Но можно установить соотношение блях к авто, которые зарегистрированы в Украине. По данным Министерства инфраструктуры, в 2017 году в Украине зарегистрировано 6,9 млн легковых автомобилей. Соответственно в прошлом году доля автомобилей с иностранной регистрацией составила 10% от общего количества легковушек", - рассказали на сайте.

Также было отмечено, что за первые шесть месяцев 2018 года (по состоянию на 18 июля) объемы транзита авто с иностранной регистрацией превысили показатели всего 2016 года и составили 152,4 тыс. штук.

"При этом, 57,9 тыс. "транзитных" автомобилей пребывают в стране с нарушениями срока", - добавили в издании.

Ранее мы писали о том, что в Харькове крупнейшие автодилеры обвиняют "Мегабанк" в подлоге документов и рейдерском захвате имущества.

Напомним, журналисты узнали, что украинские чиновники покупают элитные авто по цене "Жигулей". Согласно документам, Land Rover, Lexus, Jaguar и Tesla можно купить всего за 49 тыс. грн.

Недавно сообщалось, что в Одессе мальчик попал в ДТП на отцовском авто с еврономерами и попытался убежать босиком.

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