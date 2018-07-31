Lexus, Jaguar и Tesla: журналисты рассказали, как чиновники покупают элитные авто по цене "Жигулей"

Коллаж РБК-Украина

В документах стоимость машин значительно занижена

Журналисты узнали, что украинские чиновники покупают элитные авто по цене "Жигулей". Об этом стало известно аналитикам проекта "Декларации" от Bihus.Info.

Согласно документам, Land Rover, Lexus, Jaguar и Tesla можно купить всего за 49 тыс. грн.

В январе 2017 года Нацбанк запретил наличные расчеты на сумму больше 50 тыс. грн, хотя раньше лимит составлял 150 тыс. грн. Теперь чтобы обойти ограничение, соглашения о продаже авто составляют с заниженной ценой. А если покупатель – чиновник, такие документы позволяют избежать вопросов о доходе.

Инфографика (bihus.info)

Самая популярная марка, которую предпочитают украинские чиновники, - Volkswagen. Немецкий автомобиль приобрело 93 человека. Среди лидеров также Toyota (куплено 68 штук), Mitsubishi (58 шт.), Mercedes-Benz (41 шт.), Audi (30 шт.), BMW (29 шт).

Среди люксовых автомобилей в ценовом диапазоне 45-50 тыс. представлены Subaru, Lexus, Dodge, Chrysler, Land Rover, Jeep Grand Cherokee, Jaguar S-Type.

Есть также Tesla Model S за 50 тыс. грн. Ее купила сотрудница коммунальной службы Татьяна Шуберт. Хотя реальная цена такой машины – $40-55 тыс.

Ранее сообющалось, что свекровь работницы Рава-Русской таможни стала владелицей Rolls-Royce.

Кстати, стало известно, что в декларациях нардепов записано на жен.

Народный депутат Татьяна Острикова объяснила, что дорогостоящие покупки, авто и недвижимость в декларациях записаны на ближайших родственников, так как проблема кроется в отчетности. По словам нардепа, все народные избранники должны показывать сделки и расходы на сумму более 80 тысяч гривен, а родственники – не обязаны.

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