Lexus, Jaguar і Tesla: журналісти розповіли, як чиновники купують елітні авто за ціною "Жигулів"

Колаж РБК-Україна

У документах вартість машин значно занижена

Журналісти дізналися, що українські чиновники купують елітні авто за ціною "Жигулів". Про це стало відомо аналітикам проекту "Декларації" від Bihus.Info.

Згідно з документами, Land Rover, Lexus, Jaguar і Tesla можна придбати всього за 49 тис. грн.

У січні 2017 року Нацбанк заборонив готівкові розрахунки на суму більше 50 тис. грн, хоча раніше ліміт становив 150 тис. грн. Тепер щоб обійти обмеження, угоди про продаж авто складають з заниженою ціною. А якщо покупець – чиновник, такі документи дозволяють уникнути питань про дохід.

Інфографіка (bihus.info)

найпопулярніша марка, яку воліють українські чиновники, - Volkswagen. Німецький автомобіль набуло 93 людини. Серед лідерів також Toyota (куплено 68 штук), Mitsubishi (58 шт.), Mercedes-Benz (41 шт.), Audi (30 шт.), BMW (29 шт).

Серед люксових автомобілів у ціновому діапазоні 45-50 тис. представлені Subaru, Lexus, Dodge, Chrysler, Land Rover, Jeep Grand Cherokee, Jaguar S-Type.

Є також Tesla Model S за 50 тис. грн. Її купила співробітниця комунальної служби Тетяна Шуберт. Хоча реальна ціна такої машини – $40-55 тис.

Раніше сообющалось, що свекруха працівниці Рава-Руської митниці стала власницею Rolls-Royce.

до Речі, стало відомо, що у деклараціях нардепів записано на дружин.

Народний депутат Тетяна Острикова пояснила, що дорогі покупки-авто і нерухомість в деклараціях записані на найближчих родичів, так як проблема криється в звітності. За словами нардепа, всі народні обранці повинні показувати операції і витрати на суму понад 80 тисяч гривень, а родичі – не зобов'язані.

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