"Біда не приходить одна": нардеп партії "Самопоміч" потрапила у ДТП

Колаж РБК-Україна

Ірина Сисоєнко їхала з сином після похорону

Український громадський діяч, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, нардеп партії "Самопоміч" Ірина Сисоєнко потрапила в ДТП. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що жінка їхала з сином після похорону. Раптово в машину влетіло авто, в якому, як виявилося пізніше, був настільки п'яний водій, що не міг зв'язати слів між собою.

"Сьогодні поховала бабусю, поверталася на Київ, в машині з сином.

Із зустрічної смуги в нашу машину влетіло авто, що призвело до лобового зіткнення... спрацювали всі подушки безпеки, серйозних травм не отримала, але ступінь тілесних ушкоджень визначать пізніше. Водій автомобіля, який в'їхав у нас, був у стані алкогольного сп'яніння, що навіть не зміг говорити...", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/irina.sysoenko)

Підписники висловили Сисоєнко свої співчуття:

"Головне, що всі живі";

"Співчуваю";

Скріншот коментарів: (facebook.com/irina.sysoenko)

Нагадаємо, що у Києві водій влаштував п'яну ДТП. На вулиці Антоновича, 157 водій влетів в зоомагазин, розбивши при цьому його сходинки.

Ми писали, що 26 листопада в Христинівському районі Черкаської області сталося масшабне ДТП, в результаті якого загинули чотири людини.

А в Мелітополі водій маршрутки вибачився перед пасажиром-пільговиком за доставлену образу. Водія маршрутного таксі і пасажира-пенсіонера, інваліда другої групи запросили в транспортний відділ виконкому для проведення очної ставки".