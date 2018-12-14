"Кто-то перебегал дорогу": в Киеве водитель устроил пьяное ДТП

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

По словам очевидцев, от мужчины тянуло алкоголем

В одном из районов Киева произошла авария, поскольку водитель перебрал, и ему показалось, что "кто-то перебегал дорогу". Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, на улице Антоновича, 157 водитель влетел в зоомагазин, разбив при этом его ступеньки.

"На улице Антоновича водитель не удержал управление и влетел в припаркованное легковое авто, а потом в ступеньки зоомагазина. По его словам, он вывернул руль, поскольку кто-то перебегал дорогу", - говорится в сообщении.

Фото: водитель устроил ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Однако, утверждают очевидцы, от мужчины разило алкоголем.

"Но, по словам очевидцев, от водителя-виновника было слышно запах алкоголя и никаких пешеходов в момент инцидента они не видели. Следует уточнить, что водителю повезло дважды: На момент столкновения в легковушке сидела беременная женщина, которая не пострадала; вблизи от магазина стояла его работница", - подчеркивается в сообщении.

Фото: водитель устроил ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в 26 ноября в Христиновском районе Черкасской области произошло масшабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

А в Мелитополе водитель маршрутки извинился перед пассажиром-льготником за доставленную обиду. Водителя маршрутного такси и пассажира-пенсионера, инвалида второй группы пригласили в транспортный отдел исполкома для проведения "очной ставки".