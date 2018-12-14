"Хтось перебігав дорогу": у Києві водій влаштував п'яну ДТП

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

За словами очевидців, від чоловіка тягнуло алкоголем

В одному з районів Києва сталася аварія, оскільки водій перебрав, і йому здалося, що "хтось перебігав дорогу". Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Так, на вулиці Антоновича, 157 водій влетів в зоомагазин, розбивши при цьому його сходинки.

"На вулиці Антоновича водій не втримав керування та влетів у припарковане легкове авто, а потім сходинки зоомагазину. За його словами, він вивернув кермо, оскільки хтось перебігав дорогу", - йдеться в повідомленні.

Фото: водій влаштував ДТП в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Проте, стверджують очевидці, від чоловіка тхнуло алкоголем.

"Але, за словами очевидців, від водія-винуватця було чутно запах алкоголю і ніяких пішоходів у момент інциденту вони не бачили. Слід уточнити, що водієві пощастило двічі: На момент зіткнення в легковику сиділа вагітна жінка, яка не постраждала; поблизу від магазину стояла його працівниця", - підкреслюється в повідомленні.

Фото: водій влаштував ДТП в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що 26 листопада в Христинівському районі Черкаської області сталася масшабна ДТП, в результаті якої загинули чотири людини.

А в Мелітополі водій маршрутки вибачився перед пасажиром-пільговиком за доставлену образу. Водія маршрутного таксі і пасажира-пенсіонера, інваліда другої групи запросили в транспортний відділ виконкому для проведення "очної ставки".