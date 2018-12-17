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"Беда не приходит одна": нардеп партии "Самопомощь" попала в ДТП

STYLERЖизнь    17.12.2018 - 15:33
"Беда не приходит одна": нардеп партии "Самопомощь" попала в ДТП
Коллаж РБК-Украина

Ирина Сысоенко ехала с сыном после похорон

Украинский общественный деятель, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, нардеп партии "Самопомощь" Ирина Сысоенко попала в ДТП. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что женщина ехала с сыном после похорон. Внезапно в машину влетело авто, в котором, как оказалось позже, находился настолько пьяный водитель, что не мог связать слов между собой.

"Сегодня похоронила бабушку, возвращалась на Киев, в машине с сыном.
Со встречной полосы в нашу машину влетело авто, что привело к лобовому столкновению... сработали все подушки безопасности, серьезные травмы не получила, но степень телесных повреждений определят позже.
Водитель автомобиля, который въехал в нас, был в состоянии алкогольного опьянения, что даже не смог говорить..." - указано в посте.

&quot;Беда не приходит одна&quot;: нардеп партии &quot;Самопомощь&quot; попала в ДТПСкриншот поста: (facebook.com/irina.sysoenko)

Подписчики высказали Сысоенко свои соболезнования:

"Главное, что все живы";

"Соболезную";

&quot;Беда не приходит одна&quot;: нардеп партии &quot;Самопомощь&quot; попала в ДТП

Скриншот комментариев: (facebook.com/irina.sysoenko)

Напомним, что в Киеве водитель устроил пьяное ДТП. На улице Антоновича, 157 водитель влетел в зоомагазин, разбив при этом его ступеньки.

Мы писали, что 26 ноября в Христиновском районе Черкасской области произошло масшабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

А в Мелитополе водитель маршрутки извинился перед пассажиром-льготником за доставленную обиду. Водителя маршрутного такси и пассажира-пенсионера, инвалида второй группы пригласили в транспортный отдел исполкома для проведения "очной ставки".

 

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