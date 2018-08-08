Бігали прямо під столом: відвідувачку ресторану в Одесі вкусив за ногу щур

Фото: Щур (keywordsuggest.org)

Постраждала довго не могла в місті отримати медичну допомогу

В Одеському ресторані щур вкусив відвідувачку за ногу, а адміністрація зізналася, що гризунів не можуть зловити третій день. Про це повідомила дочка постраждалої в співтоваристві "Чорний список Одеса" в соціальній мережі Facebook.

Дівчина розповіла, що під час вечері у ресторані "Оліо", який знаходиться в Одесі на вулиці Гаванній, її маму вкусив щур за палець на нозі.

Відвідувачки ресторану виявили, що гризуни бігали прямо під столом, а адміністрація ресторану поскаржилася, що вже не перший день борються з щурами і ніяк не можуть їх зловити.

На допомогу жінкам прийшов офіціант з мітлою, який прогнав щура. Адміністратор закладу дала постраждалим знижку на оплату вечері в розмірі 10% і цим обмежилася.

"Загалом, матеріальної компенсації нуль, за вечерю з базиліком у землі і кістками в лососеві заплатили зі знижкою 10%", - написала дівчина.

Постраждала жінка разом з донькою цілий вечір об'їжджали місто в пошуках вакцини, проте майже скрізь їм відмовляли або пропонували укол за 5 тисяч гривень. Врешті-решт вони виявили державну вакцину в одному з травмпунктів.

"Зверталися в купу лікарень відразу після укусу, ніде немає вакцин, в тому числі в лікарні №10 Малиновського, яка спеціалізується на укусах тварин. Там же нам повідомили геніальну новину, що, виявляється, ми повинні були спіймати голими руками щура, адже нас вже вкусили, чого боятися. Зі швидких відправляли в травмпункти, з них 29 на селищі. Тут магічним чином вакцина знайшлася, і не за 5300 гривень, а виділена державою", - розповіла донька постраждалої.

Скріншот документа (facebook.com/black.list.odessa)

Адміністратор ресторану повідомила, що щурів у них ніколи не було і гризуни можливо прибігли з будівництва, яка розташоване по сусідству.

"Від відкриття закладу ніяких щурів у нас не було. Зараз вся вулиця перерита, йдуть ремонтні роботи. Можливо, тварина вибігла звідти. А сам інцидент ми коментувати не будемо", - повідомила адміністратор кафе Юлія.

Скріншот поста (facebook.com/black.list.odessa)

До речі, раніше ми писали про те, що у Києві поскаржилися на численних щурів.

А також про те, що у Харкові в сосисці в тісті виявили живу начинку.

Відео: РБК-Україна