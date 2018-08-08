Бегали прямо под столом: посетительницу ресторана в Одессе укусила за ногу крыса

Фото: Крыса (keywordsuggest.org)

Пострадавшая долго не могла в городе получить медицинскую помощь

В Одесском ресторане крыса укусила посетительницу за ногу, а администрация призналась, что грызунов не могут поймать третий день. Об этом сообщила дочь пострадавшей в сообществе "Черный список Одесса" в социальной сети Facebook.

Девушка рассказала, что во время ужина в ресторане "Олио", который находится в Одессе по улице Гаванной, ее маму укусила крыса за палец на ноге.

Посетительницы ресторана обнаружили, что грызуны бегали прямо под столом, а администрация ресторана пожаловалась, что уже не первый день борются с крысами и никак не могут их поймать.

На помощь женщинам пришел официант с метлой, который прогнал крысу. Администратор заведения дала пострадавшим скидку на оплату ужина в размере 10% и этим ограничилась.

"В общем, материальной компенсации ноль, за ужин с базиликом в земле и костями в лососе заплатили со скидкой 10%", - написала девушка.

Пострадавшая женщина вместе с дочерью целый вечер объезжали город в поисках вакцины, однако почти везде им отказывали или предлагали укол за 5 тысяч гривен. В конце концов они обнаружили государственную вакцину в одном из травмпунктов.

"Обращались в кучу больниц сразу после укуса, нигде нет вакцин, в том числе в больнице №10 на Малиновского, которая специализируется на укусах животных. Там же нам сообщили гениальную новость, что, оказывается, мы должны были поймать голыми руками крісу, нас ведь уже укусили, чего ещё бояться. Со скорых отправляли в травмпункты, из них в 29 на посёлке. Тут магическим образом вакцина нашлась, и не за 5300 гривен, а выделенная государством", - рассказала дочь пострадавшей.

Скриншот документа (facebook.com/black.list.odessa)

Администратор ресторана сообщила, что крыс у них никогда не было и грызуны возможно прибежали со стройки, которая находится по соседству.

"От открытия заведения никаких крыс у нас не было. Сейчас вся улица перерыта, идут ремонтные работы. Возможно, животное выбежало оттуда. А сам инцидент мы комментировать не будем", - сообщила администратор кафе Юлия.

Скриншот поста (facebook.com/black.list.odessa)

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве пожаловались на многочисленных крыс.

А также о том, что в Харькове в сосиске в тесте обнаружили живую начинку.

Видео: РБК-Украина