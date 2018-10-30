В Бердичеві заарештували тренера-педофіла: нові подробиці інциденту

Колаж РБК-Україна

Колеги та знайомі не вірять, що чоловік міг таке утнути

Колеги 59-річного тренера, якого затримали за підозрою в сексуальному розбещенні 11-річної дівчинки, розповіли, що раніше жодних підозр він не викликав. Про це пише ТСН.

З'ясувалося, що тренер, який чіплявся до дитині прямо на заняттях – це викладач з шахового мистецтва. Батьки інших вихованців шахового гуртка, а також колеги 59-річного тренера про секс-скандал дізналися з інтернету. Вони не вірять, що досвідчений педагог міг вчинити такий злочин.

"Стільки дітей у нього було, результати були. Діти виконували і перші розряди. Набирав з шести років, з першого класу, приводили батьки, тут чекали, а він там з ними займався", - розповів Леонід Зелінський.

Шаховий гурток, в якому стався інцидент, називається "Біла тура". У ньому було близько 30 учнів віком від 6 до 17 років.

Керівник центру спортивного дозвілля Олег Рудницький розповів, що раніше не надходило жодних скарг ні від дітей, ні від батьків.

"Якщо б було, я б сам підняв шум. Ні від батьків, ні письмово, ні усно – взагалі нічого не було. Я кожен день з ним спілкувався", - зазначив Рудницький.

На даний момент, клас в якому займалися діти, закритий і опечатаний поліцією. Батьки перестали водити дітей на гурток. Вони в шоці від того, що відбулося в центрі спортивного дозвілля.

"Я в шоці, мене аж морозить, такого не може бути. З п'ятого поверху сусідка ходить і їздить на змагання", - розповіла одна з мешканок Бердичева Елла Тиха.

"Це ненормально. Це зараз дитині лікуватися, це емоційний зрив. Треба перевіряти чоловіків, які з дітьми спілкуються", - вважає Сніжана Лінкевич.

У міському управлінні освіти коментувати секс-скандал відмовилися, так як вина тренера поки не доведена. Однак чиновники пообіцяли посилити контроль за поведінкою вчителів.

"Щоб ходили дивилися по залах, підсобних приміщеннях. Говорили з дітьми і розпитували. Це надзвичайно неприємно", - розповіла заступник міського голови Бердичева Валентина Адаменко.

Тренера, якого підозрюють в сексуальному розбещенні малолітніх, помістили під варту на 2 місяці. Якщо його вина буде доведена, то він відправитися у в'язницю на 8 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Бердичеві тренер домагався на тренуванні 11-річну дівчинку.

А також ми писали про те, що у Львівській області батько зґвалтував свою власну п'ятирічну доньку.

Відео: РБК-Україна