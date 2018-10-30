В Бердичеве арестовали тренера-педофила: новые подробности инцидента

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Коллеги и знакомые не верят, что мужчина мог совершить такое преступление

Коллеги 59-летнего тренера, которого задержали по подозрению в сексуальном развращении 11-летней девочки, рассказали, что ранее никаких подозрений он не вызывал. Об этом пишет ТСН.

Выяснилось, что тренер, который приставал к ребенку прямо на занятиях – это преподаватель по шахматному искусству. Родители других воспитанников шахматного кружка, а также коллеги 59-летнего тренера о секс-скандале узнали из интернета. Они не верят, что опытный педагог мог совершить такое преступление.

"Столько детей у него было, результаты были. Дети выполняли и первые разряды. Набирал с шести лет, с первого класса, приводили родители, здесь ждали, а он там с ними занимался", - рассказал Леонид Зелинский.

Шахматный кружок, в котором произошел инцидент, называется "Белая ладья". В нем было около 30 учеников в возрасте от 6 до 17 лет.

Руководитель центра спортивного досуга Олег Рудницкий рассказал, что ранее не поступало никаких жалоб ни от детей, ни от родителей.

"Если бы было, я бы сам поднял шум. Ни от родителей, ни письменно, ни устно – вообще ничего не было. Я каждый день с ним общался", - отметил Рудницкий.

На данный момент, класс в котором занимались дети, закрыт и опечатан полицией. Родители перестали водить детей на кружок. Они в шоке от того, что произошло в центре спортивного досуга.

"Я в шоке, меня аж морозит, такого не может быть. С пятого этажа соседка ходит, и на соревнования ездит", - рассказала одна жительниц Бердичева Элла Тихая.

"Это ненормально. Это сейчас ребенку лечиться, это эмоциональный срыв. Надо проверять мужчин, которые с детьми общаются", - считает Снежана Линкевич.

В городском управлении образования комментировать секс-скандал отказались, так как вина тренера пока не доказана. Однако чиновники пообещали усилить контроль за поведением учителей.

"Чтобы ходили смотрели по залам, по подсобным помещениям. Говорили с детьми и расспрашивали. Это чрезвычайно неприятно", - рассказала заместитель городского головы Бердичева Валентина Адаменко.

Тренера, которого подозревают в сексуальном растлении малолетних, поместили под стражу на 2 месяца. Если его вина будет доказана, то он отправиться в тюрьму на 8 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Бердичеве тренер домогался на тренировке 11-летнюю девочку.

А также мы писали о том, что во Львовской области отец изнасиловал свою собственную пятилетнюю дочь.

Видео: РБК-Украина