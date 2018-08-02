У Бердянську прощаються з убитим активістом Віталієм Олешком (фото, відео)

Фото: Віталій Олешко (brd24 com)

Убитого Віталія Олешка проводили в останню путь

У Бердянську прощаються з ветераном АТО і громадським активістом Віталієм Олешком, якого вбили 31 липня. Про це передає місцеве видання pro.berdyansk.biz.

Фото: Віталій Олешко (youtube_comvitaliy_oleshko_sarmat)

"О 12 годині була організована громадянська панахида на площі перед будівлею виконкому, далі відбудеться прощання в траурному залі "Надія вічного життя". Поховають Віталія Олешка на міському кладовищі №2", - пише видання.

Фото: Прощання з Віталієм Олешком (pro.berdyansk.biz)

Також у мережі з'явилося відео жалобної церемонії прощання із загиблим. Проводити в останню путь активіста прийшли сотні людей. Присутні вимагають у влади об'єктивного розслідування вбивства Олешка і покарання винних.

Раніше повідомлялося, що в Бердянську Запорізької області вбили бійця АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат". Він був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником самооборони Бердянська, кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ, а також відомим громадським активістом.

Також активістка з Бердянська розповіла, хто міг замовити вбивство Віталія Олешка.

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