У Бердянську застрелили бійця АТО з позивним "Сармат" (відео)

Фото: torange.biz

Військового вбили у дворі готелю

У Бердянську Запорізької області вбили бійця АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат". Він був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником самооборони Бердянська, кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ.

Трагічну новину повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Віталій Олешко (facebook.com/Виталий Сармат)

"Посеред білого дня у двір маленькій готелі, яку побудував Віталій Сармат, зайшов вбивця з мисливською рушницею і вистрілив "Сармату" в спину. Поруч з Віталієм знаходилися його дружина і друг - також учасник війни Андрій Манжаров, все це сталося у них на очах", - написав він.

Журналіст припустив, що це може бути замовлене вбивство.

"Очевидно, що як одна з основних у справі про вбивство Олешко повинна розглядатися версія замовлення Пономарьова або близьких до нього кримінальних структур, які могли в інтересах Пономарьова усунути одного з небагатьох публічних опонентів місцевого олігарха. Звертає увагу зухвалість і публічність вбивства - вбивця не боявся, що його спіймають, він хотів, щоб вбивство було демонстративним", - зазначив Бутусов.

Відео: У бердянську вбили бійця АТО (facebook.com/Андрій Маджаров)

Про загиблого бійця журналіст висловлюється, як про небайдужу людину.

"Він всім розповідав про свій конфлікт з місцевим олігархом Олександром Пономарьовим, власником "Російсько-українського науково-виробничого підприємства "Агрінол". Пономарьов і "Агрінол" контролюють Бердянськ, вони контролюють всю владу, і очевидно, має зв'язки в кримінальному світі. Бердянськ - маленьке місто, тих, хто сміє виступати проти влади - одиниці, і Олешко одним з був найбільш активних і зухвалих. Сам Пономарьов зараз - народний депутат у групі "Воля народу", а колишній директор "Агринола" і його друг Сергій Валентиров - депутат Блоку Порошенко. Тому Пономарьову і Валентирову все сходить з рук - навіть те, що через постачання неякісного масла "Агринолом" були виведені з ладу танки 17-ї танкової бригади", - додав Бутусов.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

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Нагадаємо, раніше на сході України погиб боєць з Прибалтики, який боронив українську землю, Майк Ронін.

Відомо, що він перебував на Донбасі з 2014 року. Воював у складі 54-ї окремої механізованої бригади.

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