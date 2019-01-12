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Бережіть голови і ноги: синоптик дала прогноз погоди на 13 січня

STYLERЖиття    12.01.2019 - 20:00
Бережіть голови і ноги: синоптик дала прогноз погоди на 13 січня
Фото: Зима (pixabay.com)

Майже по всій території країни очікується підвищення температури

13 січня, в неділю, температура повітря в Україні істотно підвищиться, на Заході та Півночі можливі снігопади. У цей вихідний день на більшості територій України очікується відлига. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"13 січня, на Маланки, температура повітря протягом дня на Заході підвищиться аж до відлиги, на решті території очікується -1-3 градуси. на Півдні 0+3 градуси. Сніг найбільш ймовірний у неділю знову на Заході та Півночі.",- повідомила Діденко.

Також Діденко попередила, що в Києві можливий сніг, температура повітря вдень буде від -1 до -3 градусів.

"У Києві 12-13 січня випадатиме сніг, місцями хуртовини. Температура повітря найближчої ночі -10-13 градусів, завтра вдень -2-4 градуси. 13 січня у столиці вночі -4-6 градусів, вдень -1-3 градуси. На Василя, 14 січня, у Києві - сніг, мокрий сніг, поривчастий вітер, -2+2 градуси. Знову зима старається) Тому найближчим часом голови, судини та ноги треба берегти обов"язково. Словом, варто холодну раціональність у підході до свого здоров`я у зими позичити", - написала Діденко.

"А на Маланки та Василя можна бути абсолютно нераціональним - ходити один до одного в гості, щедрувати або просто принести комусь тепло і звичайну радість", - зазначила синоптик.

Бережіть голови і ноги: синоптик дала прогноз погоди на 13 січняСкріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Бережіть голови і ноги: синоптик дала прогноз погоди на 13 січняСкріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що кліматолог розповів українцям, коли прийде потепління.

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