Берегите головы и ноги: синоптик дала прогноз погоды на 13 января

Фото: Зима (pixabay.com)

Почти по всей территории страны ожидается повышение температуры

13 января, в воскресенье, температура воздуха в Украине существенно повысится, на Западе и Севере возможны снегопады. В этот выходной день на большинстве территорий Украины ожидается оттепель. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"13 января, на Маланки, температура воздуха в течение дня на Западе повысится до оттепели, на остальной территории ожидается -1-3 градуса. на Юге 0 + 3 градуса. Снег наиболее вероятен в воскресенье снова на Западе и Севере",- сообщила Диденко.

Также Диденко предупредила, что в Киеве возможен снег, температура воздуха днем будет от -1 до -3 градусов.

"В Киеве 12-13 января выпадать снег, местами метель. Температура воздуха ближайшей ночью -10-13 градусов, завтра днем ​​-2-4 градуса. 13 января во столицы ночью -4-6 градусов, днем ​​-1-3 градуса. На Василия, 14 января, в Киеве - снег, мокрый снег, порывистый ветер, -2 + 2 градуса. Опять зима старается. Поэтому в ближайшее время головы, сосуды и ноги надо беречь обязательно", - написала Диденко.

"А вот на Маланки и Василия можно быть совершенно нерациональным - ходить друг к другу в гости, щедровать или просто принести кому-то тепло и обычную радость", - отметила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что климатолог рассказал украинцам, когда придет потепление.

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