Били без зупинки дві години: деталі страшного вбивства у Львівській області

Підлітки до смерті побили друга (Колаж РБК-Україна)

Причиною побиття став зовсім невеликий грошовий борг

У Жовківському районі Львівської області троє неповнолітніх хлопців до смерті забили 17-річного Павла Арсентьєва. Деталі трагедії розповіли родичі Арсентьєва на передачі телеканалу СТБ "Один за всіх".

Троє неповнолітніх друга Павла Арсентьєва накинулися на нього і протягом двох годин жорстоко били його. Вони зламали ребра, розірвали внутрішні органи, а потім вирішили позбутися тіла. Його закопали під будинком одного з учасників злочину. Тіло знайшли тільки через 12 днів.

Батьки Павла звернулися в поліцію відразу ж, як виявили, що хлопчик зник. Проте в поліції їм відмовили. Останньою Павла Арсентьєва бачила його сестра, коли друзі прийшли за ним до її будинку.

Правда з'ясувалася завдяки дівчині, яка була знайома з усіма учасниками трагедії. Малолітні вбивці надіслали їй фотографію побитого Павла.

"Він сказав, що він мертвий, він дохлий. Я просила викликати швидку, але я була в той момент в Італії", - розповіла 16-річна Юлія. Через декілька днів хлопці зрозуміли, що самі дали їй докази і почали погрожувати дівчині. Юлія повернулася в Україну і пішла в поліцію.

Всіх трьох учасників вбивства затримали, але рідні Арсентьєва не вірять, що їх посадять у в'язницю. На захист неповнолітніх зібралися батьки, вони вже збирають гроші, щоб визволити підлітків з СІЗО.

Крім того, з'ясувалося, що свого ровесника вони вбили за 150 гривень, які він винен був за поламаний телефон. Арсентьєв часто позичав гроші у друзів та знайомих, так як у нього сильно хворів батько. Він помер буквально за тиждень до цієї трагедії.

Три підлітки вбили 17-річного хлопця з грошового боргу (Скріншот з відео)

Напередодні злочину, коли вони вже забрали Павла з будинку сестри, вони дзвонили родичам і просили повернути гроші. Брат відповів, що не стане цього робити. Сестра повідомила, що вона вагітна і не може приїхати.

А за словами одного з підозрюваних, мама відповіла, що їй він теж винен гроші і вона сама готова його вбити.

У Львівській області троє підлітків до смерті забили свого друга і закопали тіло (YouTube/СТБ)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Мальдівах загинула українська туристка.

А також розповідали про те, що під Львовом підлітки вбили молодого хлопця і відправили родичам фото трупа.