Били без остановки два часа: детали жуткого убийства во Львовской области

Подростки до смерти избили друга (Коллаж РБК-Украина)

Причиной избиения стал совсем небольшой денежный долг

В Жовковском районе Львовской области трое несовершеннолетних парней до смерти забили 17-летнего Павла Арсентьева. Детали трагедии рассказали родственники Арсентьева на передаче телеканала СТБ "Один за всех".

Трое несовершеннолетних друга Павла Арсентьева набросились на него и в течении двух часов зверски избивали его. Они сломали ему ребра, разорвали внутренние органы, а потом решили избавиться от тела. Его закопали под домом одного из участников преступления. Тело обнаружили только через 12 дней.

Родители Павла обратились в полицию сразу же, как обнаружили, что мальчик исчез. Однако в полиции им отказали. Последней Павла Арсентьева видела его сестра, когда друзья пришли за ним к ее дому.

Правда выяснилась благодаря девушке, которая была знакома со всеми участниками трагедии. Малолетние убийцы прислали ей фотографию избитого Павла.

"Он сказал, что он мертвый, он дохлый. Я просила вызвать скорую, но я была в тот момент в Италии", - рассказала 16-летняя Юлия. Через несколько дней ребята поняли, что сами дали ей доказательства и начали девушке угрожать. Юлия вернулась в Украину и пошла в полицию.

Всех троих участников убийства задержали, но родные Арсентьева не верят, что их посадят в тюрьму. На защиту несовершеннолетних собрались родители, они уже собирают деньги, чтобы вызволить подростков из СИЗО.

Кроме того, выяснилось, что своего ровесника они убили из-за 150 гривен, которые он был должен за поломанный телефон. Арсентьев часто одалживал деньги у друзей и знакомых, так как у него сильно болел отец. Он скончался буквально за неделю до этой трагедии.

Три подростка убили 17-летнего парня из-за денежного долга (Скриншот из видео)

Накануне преступления, когда они уже увели Павла из дома сестры, они звонили родственникам и просили вернуть деньги. Брат ответил, что не станет этого делать. Сестра сообщила, что она беременна и не может приехать.

А по словам одного из подозреваемых, мама ответила, что ей он тоже должен деньги и она сама готова его убить.

Во Львовской области три подростка до смерти забили своего друга и закопали тело (YouTube/СТБ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Мальдивах погибла украинская туристка.

А также рассказывали о том, что под Львовом подростки убили молодого парня и отправили родственникам фото трупа.