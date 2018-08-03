Бізнес на тваринах: в Одесі знущаються над кіньми

Ілюстративне фото (pixabay)

Господарі доводять тварин до моторошного стану

У центрі Одеси власники коней знущаються над тваринами. Вони фарбують їх у різні кольори, наклеюють етикетки і змушують працювати в будь-яку погоду, чим доводять їх до непритомності. Про це повідомляють на сторінці UAnimals в соціальній мережі Facebook.

Один з таких інцидентів стався нещодавно на одній з центральних вулиць Одеси. Кінь, який був запряжений в карету для катання туристів, не витримав перенапруги та спеки і зомлв.

Навколо бідної тварини зібрався натовп людей, але допомогти коню ніхто не міг. Очевидці пригоди намагалися обдзвонювати всі екстрені служби міста, так як не знали, куди можна звернутися. Кінь тим часом лежав посеред вулиці і не подавав ознак життя.

Через деякий час тварина прийшла в себе і стало зрозуміло, що вона просто знепритомніла через спеку і перенапруження.

Зоозахисники обурені тим, що над кіньми знущаються подібним чином. Вони повідомляють, що тварин змушують працювати як в спеку, так і в мороз, їх погано годують і дають мало води. Вони вимагають припинити знущання над тваринами.

Скріншот фото (facebook.com/UAnimals.official)

"Ймовірною причиною непритомності стала виснажлива робота на сильній спеці. Більшість чомусь вважає, що тваринам не боляче, і вони прийшли в цей світ, щоб страждати і приносити задоволення тим, хто сильніший, тобто нам. Прошу представників влади відреагувати, оскільки ми не в середніх століттях, де подібні забави були нормою", - прокоментував цей інцидент громадський активіст.

Користувачі вважають, що ця індустрія буде продовжувати працювати, поки на неї існує попит. І в першу чергу варто відмовитися від подібних розваг і пояснити дітям, чому не можна знущатися над тваринами.

Скріншот коментарів (facebook.com/UAnimals.official)

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Відео: РБК-Україна