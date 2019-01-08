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"Біль назавжди": в мережі сумують за хлопчиком, якого в Полтаві збила "мажорка" на джипі

STYLERЖиття    08.01.2019 - 14:47

Відео: YouTube/ТСН)

У Полтаві зупинилося серце 15-річного підлітка Артема Левченко, якого у листопаді 2018 року на "зебрі" збила власниця ресторанного бізнесу Наталія Саєнко на Merсedes-Benz. Про це в соціальній мережі Facebook розповіла мати загиблого Наталія Левченко.

"Сьогодні янголи прилетіли і забрали Артема з собою. Рівно 2 місяці тому його збила Саєнко, не залишив йому жодних шансів вижити. Рівно 2 місяці ми жили в стані абсолютного болю, тепер ця біль назавжди", - пише Наталія.

&quot;Біль назавжди&quot;: в мережі сумують за хлопчиком, якого в Полтаві збила &quot;мажорка&quot; на джипіСкріншот поста: (facebook.com/Наталия Левченко)

До Наталі Саєнко додзвонилися журналісти ТСН. Однак коментувати ситуацію жінка не стала, пославшись на погане самопочуття. Також жінка повідомила, що своєї провини не бачить.

&quot;Біль назавжди&quot;: в мережі сумують за хлопчиком, якого в Полтаві збила &quot;мажорка&quot; на джипіСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Окрім того, повідомляється, що слідство навмисно затягується. Про це в соціальній мережі Facebook написала Юлія Пашковська, опублікувавши фото з місця аварії.

"Це чергова жертва української корупції, кругової поруки і грошово-связевої "дружби". Таке маленьке, затишне коло за інтересами, де є місце кожному, хто навчився заробляти гроші і в той же час, втратив совість", - обурюється Пашковська.

Також жінка пише: "Досі немає вироку, слідство дуже повільно йде. Але уявіть, що на місце ДТП приїхали Наталю "підтримати" її чоловік, який зняв відеореєстратор і повернув його порожнім! А також, за словами батьків Артема, на місце аварії приїхав один з місцевих прокурорів і мати Наталії Саєнко Надія Генадіївна (на фото прокурор з матір'ю)".

&quot;Біль назавжди&quot;: в мережі сумують за хлопчиком, якого в Полтаві збила &quot;мажорка&quot; на джипіСкріншот поста: (/facebook.com/julia.pashkovska)

Користувачі висловлюють слова співчуття матері, відзначаючи, що випадок схожий на інцидент із Зайцевою:

"Щиро співчуваю!";

"До останнього хотілося вірити, що Артем видужає, тепер просто щемить серце, течуть сльози... Шкода батьків, шкода дитину, прикро, що зло безкарне. Люди, хто хоч щось знає - не мовчіть! Адже на місці цієї сім'ї може бути кожен з вас!

"Дитини немає, а розслідування покрито таємницею весь цей час...";

&quot;Біль назавжди&quot;: в мережі сумують за хлопчиком, якого в Полтаві збила &quot;мажорка&quot; на джипі

Скріншот коментарів: (facebook.com/julia.pashkovska)

Нагадаємо, що в Миколаєві на проспекті Жовтневому на слизькій дорозі зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок чого постраждали пасажири.

Ми писали, що 2 січня в Київській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 3 людини. За попередньою інформацією, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 січня в Києві сталося ДТП за участю позашляховика Range Rover і патрульного автомобіля поліції. За інформацією ресурсу, є постраждалі - на місце прибула бригада "швидкої допомоги". Про їх стан поки нічого не відомо.

 

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