"Біль назавжди": в мережі сумують за хлопчиком, якого в Полтаві збила "мажорка" на джипі

Відео: YouTube/ТСН)
У Полтаві зупинилося серце 15-річного підлітка Артема Левченко, якого у листопаді 2018 року на "зебрі" збила власниця ресторанного бізнесу Наталія Саєнко на Merсedes-Benz. Про це в соціальній мережі Facebook розповіла мати загиблого Наталія Левченко.
"Сьогодні янголи прилетіли і забрали Артема з собою. Рівно 2 місяці тому його збила Саєнко, не залишив йому жодних шансів вижити. Рівно 2 місяці ми жили в стані абсолютного болю, тепер ця біль назавжди", - пише Наталія.
Скріншот поста: (facebook.com/Наталия Левченко)
До Наталі Саєнко додзвонилися журналісти ТСН. Однак коментувати ситуацію жінка не стала, пославшись на погане самопочуття. Також жінка повідомила, що своєї провини не бачить.
Скріншот відео: (YouTube/ТСН)
Окрім того, повідомляється, що слідство навмисно затягується. Про це в соціальній мережі Facebook написала Юлія Пашковська, опублікувавши фото з місця аварії.
"Це чергова жертва української корупції, кругової поруки і грошово-связевої "дружби". Таке маленьке, затишне коло за інтересами, де є місце кожному, хто навчився заробляти гроші і в той же час, втратив совість", - обурюється Пашковська.
Також жінка пише: "Досі немає вироку, слідство дуже повільно йде. Але уявіть, що на місце ДТП приїхали Наталю "підтримати" її чоловік, який зняв відеореєстратор і повернув його порожнім! А також, за словами батьків Артема, на місце аварії приїхав один з місцевих прокурорів і мати Наталії Саєнко Надія Генадіївна (на фото прокурор з матір'ю)".
Скріншот поста: (/facebook.com/julia.pashkovska)
Користувачі висловлюють слова співчуття матері, відзначаючи, що випадок схожий на інцидент із Зайцевою:
"Щиро співчуваю!";
"До останнього хотілося вірити, що Артем видужає, тепер просто щемить серце, течуть сльози... Шкода батьків, шкода дитину, прикро, що зло безкарне. Люди, хто хоч щось знає - не мовчіть! Адже на місці цієї сім'ї може бути кожен з вас!
"Дитини немає, а розслідування покрито таємницею весь цей час...";
Скріншот коментарів: (facebook.com/julia.pashkovska)
Нагадаємо, що в Миколаєві на проспекті Жовтневому на слизькій дорозі зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок чого постраждали пасажири.
Ми писали, що 2 січня в Київській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 3 людини. За попередньою інформацією, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.
Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 січня в Києві сталося ДТП за участю позашляховика Range Rover і патрульного автомобіля поліції. За інформацією ресурсу, є постраждалі - на місце прибула бригада "швидкої допомоги". Про їх стан поки нічого не відомо.