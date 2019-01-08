"Боль навсегда": в сети скорбят о мальчике, которого в Полтаве сбила "мажорка" на джипе

Видео: (YouTube/ТСН)

В Полтаве остановилось сердце 15-летнего подростка Артема Левченко, которого в ноябре 2018 года на "зебре" сбила владелица ресторанного бизнеса Наталья Саенко на Merсedes-Benz. Об этом в социальной сети Facebook рассказала мать погибшего Наталья Левченко.

"Сегодня ангелы прилетели и забрали Артема с собой. Ровно 2 месяца назад его сбила Саенко, не оставил ему никаких шансов выжить. Ровно 2 месяца мы жили в состоянии абсолютного боли, теперь эта боль навсегда", - пишет Наталья.

Скриншот поста: (facebook.com/Наталия Левченко)

К Наталье Саенко дозвонились журналисты ТСН. Однако комментировать ситуацию женщина не стала, сославшись на плохое самочувствие. Также женщина сообщина, что своей вины не видит.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Кроме того сообщается, что следствие специально затягивается. Об этом в социальной сети Facebook написала Юлия Пашковская, опубликовав фото с места аварии.

"Это очередная жертва украинской коррупции, круговой поруки и денежно-связевой "дружбы". Такой маленький, уютный круг по интересам, где есть место каждому, кто научился зарабатывать деньги и в то же время, потерял совесть", - возмущается Пашковская.

Также женщина пишет: "До сих пор нет приговора, следствие как то очень медленно идет. Но представьте, что на место ДТП приехали Наталью "поддержать" её муж, который снял видеорегистратор и вернул его пустым! А также, по словам родителей Артёма, на место аварии приехал один из местных прокуроров и мать Натальи Саенко Надежда Геннадьевна (на фото прокурор с матерью)".

Скриншот поста: (/facebook.com/julia.pashkovska)

Пользователи высказывают слова сочувствия матери, отмечая, что случай похож на инцидент с Зайцевой:

"Искренне сочувствую!";

"До последнего хотелось верить, что Артем поправится, теперь просто щемит сердце, текут слезы... Жалко родителей, жалко ребенка, обидно, что зло безнаказанно. Люди, кто хоть что-то знает - не молчите! Ведь на месте этой семьи может быть каждый из вас!

"Ребенка нет, а расследование покрыто тайной все это время...";

Скриншот комментариев: (facebook.com/julia.pashkovska)

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Мы писали, что 2 января в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека. По предварительной информации, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

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