В Николаеве произошло жуткое ДТП: столкнулись сразу 4 автомобиля (фото)

Коллаж РБК-Украина

Автомобили получили механические повреждения, есть пострадавшие

Утром, 8 января, в Николаеве на проспекте Октябрьском на скользкой дороге столкнулись четыре автомобиля, вследствие чего пострадали пассажиры. Об этом сообщает информационный портал Новости N.

По предварительной информации столкнулись "Джили", два легковых автомобиля "Фольксваген" и грузовик "Газель". "Джили" двигался со стороны Широкой Балки и за перекрестком с улицей Прибугской автомобиль занесло на скользкой дороге.

Фото: (novosti-n)

Он выехал на встречную полосу и врезался в бок едущему зеленому "Фольксвагену". А грузовик, который ехал сзади, ударил "Фольксваген", после чего, ехавший за ними водитель темно-синего "Фольксвагена", чтобы избежать столкновения, вывернул руль, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору билборда.

В результате аварии все авто получили повреждения, а также пострадали два человека. Пассажирам была оказана помощь прямо на месте происшествия, одного из них госпитализировали.

Напомним, что в Николаевской области грузовик разорвал легковушку на части (фото). Отмечается, что легковушка двигалась в направлении Николаева, и возле поворота в сторону райбольницы водитель не справился с управлением - ВАЗ занесло на дороге и выбросило на встречную полосу движения - и совершил столкновение с седельным тягачом DAF.

Мы писали, что 2 января в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека. По предварительной информации, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия 3 пассажира автомобиля погибли на месте.

Напомним, в ночь с 1 на 2 января в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover и патрульного автомобиля полиции. По информации ресурса, есть пострадавшие - на место прибыла бригада "скорой помощи". О их состоянии пока ничего не известно.