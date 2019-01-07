В Николаевской области грузовик разорвал легковушку на части (фото)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадавший водитель автомобиля ВАЗ с серьезными травмами был госпитализирован в состоянии комы

В Николаевской области в Новой Одессе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие - грузовик с полуприцепом столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. В результате аварии водитель легковушки получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в состоянии комы, сообщает ресурс "Новости N".

Автопроисшествие произошло в понедельник, 7 января.

Фото: novosti-n.org

Отмечается, что легковушка двигалась в направлении Николаева, и возле поворота в сторону райбольницы водитель не справился с управлением - ВАЗ занесло на дороге и выбросило на встречную полосу движения - и совершил столкновение с седельным тягачом DAF.

Удар был настолько сильным, что легковой автомобиль буквально разорвало на две части, которые разбросало в разные стороны.

Фото: novosti-n.org

Пострадавшего госпитализировали в Новоодесскую центральную районную больницу.

Водитель грузовика отделался испугом, его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, 4 января в Винницкой области в результате ДТП погиб одиннадцатилетний ребенок.

Также мы писали о том, что 2 января в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека.

Напомним, в ночь с 1 на 2 января в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover и патрульного автомобиля полиции.