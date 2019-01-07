У Миколаївській області вантажівка розірвала легковик на частини (фото)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждалий водій автомобіля ВАЗ із серйозними травмами був госпіталізований у стані коми

У Миколаївській області в Новій Одесі сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода - вантажівку з напівпричепом зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21099. В результаті аварії водій легковика отримав черепно-мозкову травму і був госпіталізований у стані коми, повідомляє ресурс "Новини N".

Автопригода сталася в понеділок, 7 січня.

Фото: novosti-n.org

Зазначається, що легковик рухався в напрямку Миколаєва, і біля повороту в бік райлікарні водій не впорався з керуванням - ВАЗ занесло на дорозі та викинуло на зустрічну смугу руху - та здійснив зіткнення із сідельним тягачем DAF.

Удар був настільки сильним, що легковий автомобіль буквально розірвало на дві частини, які розкидало в різні боки.

Фото: novosti-n.org

Потерпілого госпіталізували в Новоодеську центральну районну лікарню.

Водій вантажівки відбувся переляком, його здоров'ю нічого не загрожує.

Як повідомлялося раніше, 4 січня у Вінницькій області в результаті ДТП загинув одинадцятирічна дитина.

Також ми писали про те, що 2 січня в Київській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 3 людини.

Нагадаємо, в ніч проти 2 січня в Києві сталася ДТП за участю позашляховика Range Rover і патрульного автомобіля поліції.