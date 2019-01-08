У Миколаєві сталася страшна ДТП: зіткнулися відразу 4 автомобілі (фото)

Колаж РБК-Україна

Автомобілі отримали механічні пошкодження, є постраждалі

Вранці, 8 січня, у Миколаєві, на проспекті Жовтневому на слизькій дорозі зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок чого постраждали пасажири. Про це повідомляє інформаційний портал Новини N.

За попередньою інформацією зіткнулися "Джилі", два легкових автомобіля "Фольксваген" і вантажівка "Газель". "Джилі" рухався з боку Широкої Балки і за перехрестям з вулицею Прибугською автомобіль занесло на слизькій дорозі.

Фото: (novosti-n)

Він виїхав на зустрічну смугу і врізався в бік зеленому "Фольксвагену". А вантажівка, яка їхала позаду, вдарила "Фольксваген", після чого, водій темно-синього "Фольксвагена", що їхав за ними, щоб уникнути зіткнення, вивернув кермо, виїхав за межу проїжджої частини і врізався в опору білборда.

У результаті аварії всі авто отримали пошкодження, а також постраждали дві людини. Пасажирам була надана допомога прямо на місці події, одного з них госпіталізували.

Нагадаємо, що у Миколаївській області вантажівка розірвала легковик на частини (фото). Наголошується, що легковик рухався в напрямку Миколаєва, і біля повороту в бік райлікарні водій не впорався з керуванням - ВАЗ занесло на дорозі і викинуло на зустрічну смугу руху.

Ми писали, що 2 січня в Київській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 3 людини. За попередньою інформацією, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 3 пасажири автомобіля загинули на місці.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 січня в Києві сталося ДТП за участю позашляховика Range Rover і патрульного автомобіля поліції. За інформацією ресурсу, є постраждалі - на місце прибула бригада "швидкої допомоги". Про їх стан поки нічого не відомо.