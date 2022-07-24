Хвороби, від яких захищає риб'ячий жир: способи прийому та дози

Риб'ячий жир сьогодні - це не гидотна рідина, яку змушували пити дітей за радянських часів. Тепер добавка доступна в капсулах, які достатньо просто запити водою.

Кому треба приймати добавку, від яких хвороб вона захистить, про способи застосування та дози, розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Чому і кому риб'ячий жир важливий

Лікарі ВООЗ рекомендують вживати 1-2 порції риби щотижня, із яких один прийом - риба жирних сортів. Але чи всі так роблять?

Всі ми знаємо про важливий вплив на здоров’я корисних речовин, що містяться в рибі, риб’ячому жирі, але вживаємо рибу недостатньо часто.

Що таке риб'ячий жир, чому він такий корисний?

Риб'ячий жир - це жири або олії, отримані з тканин глибоководних риб, таких як лосось, скумбрія, оселедець, тунець, сардини, озерна форель.

Активними інгредієнтами риб’ячого жиру є Омега-3 жирні кислоти, основними типами яких є ейкозапентаєнова кислота (EPA) і докозагексаєнова кислота (DHA).

Звичайна риба, тварини та рослини містять дуже мало EPA та DHA, і тільки глибоководна риба багата EPA та DHA.

Фото: Рибу треба вживати частіше (pixabay)

Чим корисні EPA та DHA

EPA може знизити рівень холестерину, регулювати ліпіди в крові, очищати тромби, сприяти кровообігу та запобігати атеросклерозу, що дуже корисно для здоров’я серцево-судинної та цереброваскулярної систем.

DHA є важливим компонентом мозку та нервової системи. DHA може активувати клітини мозку, покращити пам'ять і затримати процес старіння мозку. Водночас DHA також може покращити та покращити зір.

Скільки риб'ячого жиру треба приймати?

"Риб'ячий жир безпечний і, як правило, не має побічних ефектів", - зазначає медик.

Рекомендується, щоб дорослі приймали від 2000 мг до 3000 мг добавок риб’ячого жиру на день.