Ось що станеться з вами, якщо часто їсти лимони
Лимони доступні українцям цілий рік, вони чудово пасують до салатів, чаїв, різних прохолодних напоїв, десертів. А ще вони можуть грати роль у зниженні цукру в крові, і їх можна вживати при діабеті.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
"Лимон - це фрукт, рекомендований Американською діабетичною асоціацією, і він дуже підходить людям з діабетом", - повідомила медик.
У лимонах мало цукру
Середній лимон важить від 50 до 60 грамів і містить лише близько 1,5 грама цукру.
Глікемічний індекс лимона становить 34, тому він вважається фруктом з низьким глікемічним індексом.
Лікар нагадала, що лимон вважається фруктом з відносно високою харчовою та лікувальною цінністю.
Фото: Лимони треба вживати частіше (pixabay)
Чому фрукт корисний при діабеті
Він багатий лимонною кислотою, яка може сприяти секреції інсуліну та грати роль у зниженні рівня цукру в крові. Однак лимони можуть грати лише допоміжну роль, а не замінювати ліки.
Варто відзначити, що еріоцитрин - це особливий інгредієнт, що міститься в лимонах, якого немає в інших фруктах і овочах.
"Еріоцитрин - природний антиоксидант, який зменшує надмірне підкислення жиру в печінці, нирках і крові, регулює кислотно-лужний баланс організму, запобігає ускладненням цукрового діабету", - додала доктор Гарсіа.
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