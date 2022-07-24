Ось що станеться з вами, якщо часто їсти лимони

Лимони доступні українцям цілий рік, вони чудово пасують до салатів, чаїв, різних прохолодних напоїв, десертів. А ще вони можуть грати роль у зниженні цукру в крові, і їх можна вживати при діабеті.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

" Лимон - це фрукт, рекомендований Американською діабетичною асоціацією, і він дуже підходить людям з діабетом", - повідомила медик.

У лимонах мало цукру

Середній лимон важить від 50 до 60 грамів і містить лише близько 1,5 грама цукру.

Глікемічний індекс лимона становить 34, тому він вважається фруктом з низьким глікемічним індексом.

Лікар нагадала, що лимон вважається фруктом з відносно високою харчовою та лікувальною цінністю.

Фото: Лимони треба вживати частіше (pixabay)

Чому фрукт корисний при діабеті

Він багатий лимонною кислотою, яка може сприяти секреції інсуліну та грати роль у зниженні рівня цукру в крові. Однак лимони можуть грати лише допоміжну роль, а не замінювати ліки.

Варто відзначити, що еріоцитрин - це особливий інгредієнт, що міститься в лимонах, якого немає в інших фруктах і овочах.