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Ось що станеться з вами, якщо часто їсти лимони

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Неділя 24 липня 2022 09:32
Ось що станеться з вами, якщо часто їсти лимони Фото: Лимони дуже корисні (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лимони доступні українцям цілий рік, вони чудово пасують до салатів, чаїв, різних прохолодних напоїв, десертів. А ще вони можуть грати роль у зниженні цукру в крові, і їх можна вживати при діабеті.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

"Лимон - це фрукт, рекомендований Американською діабетичною асоціацією, і він дуже підходить людям з діабетом", - повідомила медик.

У лимонах мало цукру

Середній лимон важить від 50 до 60 грамів і містить лише близько 1,5 грама цукру.

Глікемічний індекс лимона становить 34, тому він вважається фруктом з низьким глікемічним індексом.

Лікар нагадала, що лимон вважається фруктом з відносно високою харчовою та лікувальною цінністю.

Ось що станеться з вами, якщо часто їсти лимони

Фото: Лимони треба вживати частіше (pixabay)

Чому фрукт корисний при діабеті

Він багатий лимонною кислотою, яка може сприяти секреції інсуліну та грати роль у зниженні рівня цукру в крові. Однак лимони можуть грати лише допоміжну роль, а не замінювати ліки.

Варто відзначити, що еріоцитрин - це особливий інгредієнт, що міститься в лимонах, якого немає в інших фруктах і овочах.

"Еріоцитрин - природний антиоксидант, який зменшує надмірне підкислення жиру в печінці, нирках і крові, регулює кислотно-лужний баланс організму, запобігає ускладненням цукрового діабету", - додала доктор Гарсіа.

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