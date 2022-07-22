Лікарі визначили найкорисніший колір овочів: їсти такі треба щодня
Овочі відрізняються в залежності від свого кольору за корисністю. Зелені, жовті, червоні, фіолетові чи білі - які овочі треба їсти якомога частіше?
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Лідерами стали зелені овочі
Медик стверджує, що ми повинні їсти більше зелених листових овочів, особливо темно-зелених.
"Коли вчені досліджували поживний вміст овочів, вони виявили цікаве правило: харчова цінність овочів тісно пов’язана з кольором овочів", - розповіла доктор Гарсіа.
Так, відповідно до порядку зеленого, жовтого, червоного, фіолетового та білого, щільність поживних речовин овочів зменшується по черзі, серед яких темно-зелені овочі мають найвищу харчову цінність.
Фото: Треба вживати більше овочів, особливо - темно-зелених (pixabay)
Чому саме темно-зелені?
"Темно-зелені овочі очолюють список п’яти основних груп продуктів, створених Міністерством сільського господарства США для сприяння здоровому харчуванню", - додала медик.
Зокрема, ВООЗ рекомендує дорослим з’їдати від 300 до 500 грамів овочів на день, половину з яких мають становити темно-зелені овочі.
Темно-зелені овочі містять мало калорій і багато клітковини, а також є чудовим джерелом вітамінів А, С, К, вітамінів групи В, фолієвої кислоти, а також мінералів кальцію, калію, заліза та магнію.
Найкращі темно-зелені овочі включають:
- бок-чой,
- брокколі,
- капусту,
- листя салату,
- шпинат,
- мангольд,
- листя кульбаби тощо.
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