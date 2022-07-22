Врачи определили самый полезный цвет овощей: есть такие надо ежедневно
Овощи отличаются в зависимости от своего цвета по полезности. Зеленые, желтые, красные, фиолетовые или белые - какие овощи надо есть как можно чаще?
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Лидерами стали зеленые овощи
Медик утверждает, что мы должны есть больше зеленых листовых овощей, особенно темно-зеленых.
"Когда ученые исследовали питательное содержание овощей, они обнаружили интересное правило: пищевая ценность овощей тесно связана с цветом овощей", - рассказала доктор Гарсиа.
Так, в соответствии с порядком зеленого, желтого, красного, фиолетового и белого, плотность питательных веществ овощей уменьшается по очереди, среди которых темно-зеленые овощи имеют наивысшую пищевую ценность.
Фото: Нужно употреблять больше овощей, особенно темно-зеленых (pixabay)
Почему именно темно-зеленые?
"Темно-зеленые овощи возглавляют список пяти основных групп продуктов, созданных Министерством сельского хозяйства США для содействия здоровому питанию", - добавила медик.
В частности, ВОЗ рекомендует взрослым съедать от 300 до 500 граммов овощей в день, половину из которых должны составлять темно-зеленые овощи.
Темно-зеленые овощи содержат мало калорий и много клетчатки, а также является прекрасным источником витаминов А, С, К, витаминов группы В, фолиевой кислоты, а также минералов кальция, калия, железа и магния.
Лучшие темно-зеленые овощи включают:
- бок-чой,
- брокколи,
- капусту,
- листья салата,
- шпинат,
- мангольд,
- листья одуванчика и т. д.
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