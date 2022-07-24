Вот что произойдет с вами, если часто есть лимоны
Лимоны доступны украинцам круглый год, они прекрасно подходят к салатам, чаям, различным прохладительным напиткам, десертам. А еще они могут играть роль в снижении сахара в крови, и их можно употреблять при диабете.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
"Лимон - это фрукт, рекомендованный Американской диабетической ассоциацией, и он очень подходит людям с диабетом", - сообщила медик.
В лимонах мало сахара
Средний лимон весит от 50 до 60 граммов и содержит только около 1,5 грамма сахара.
Гликемический индекс лимона составляет 34, поэтому он считается фруктом с низким гликемическим индексом.
Врач напомнила, что лимон считается фруктом с относительно высокой пищевой и лечебной ценностью.
Фото: лимоны надо употреблять чаще (pixabay)
Почему фрукт полезен при диабете
Он богат лимонной кислотой, которая может способствовать секреции инсулина и играть роль в снижении уровня сахара в крови. Однако лимоны могут играть только вспомогательную роль, а не заменять лекарства.
Стоит отметить, что эриоцитрин - это особый ингредиент, содержащийся в лимонах, которого нет в других фруктах и овощах.
"Эриоцитрин - природный антиоксидант, который уменьшает чрезмерное подкисление жира в печени, почках и крови, регулирует кислотно-щелочной баланс организма, предотвращает осложнения сахарного диабета", - добавила доктор Гарсиа.
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