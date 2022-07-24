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Вот что произойдет с вами, если часто есть лимоны

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Воскресенье 24 июля 2022 09:32
Вот что произойдет с вами, если часто есть лимоны Фото: лимоны очень полезны (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Лимоны доступны украинцам круглый год, они прекрасно подходят к салатам, чаям, различным прохладительным напиткам, десертам. А еще они могут играть роль в снижении сахара в крови, и их можно употреблять при диабете.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

"Лимон - это фрукт, рекомендованный Американской диабетической ассоциацией, и он очень подходит людям с диабетом", - сообщила медик.

В лимонах мало сахара

Средний лимон весит от 50 до 60 граммов и содержит только около 1,5 грамма сахара.

Гликемический индекс лимона составляет 34, поэтому он считается фруктом с низким гликемическим индексом.

Врач напомнила, что лимон считается фруктом с относительно высокой пищевой и лечебной ценностью.

Вот что произойдет с вами, если часто есть лимоны

Фото: лимоны надо употреблять чаще (pixabay)

Почему фрукт полезен при диабете

Он богат лимонной кислотой, которая может способствовать секреции инсулина и играть роль в снижении уровня сахара в крови. Однако лимоны могут играть только вспомогательную роль, а не заменять лекарства.

Стоит отметить, что эриоцитрин - это особый ингредиент, содержащийся в лимонах, которого нет в других фруктах и овощах.

"Эриоцитрин - природный антиоксидант, который уменьшает чрезмерное подкисление жира в печени, почках и крови, регулирует кислотно-щелочной баланс организма, предотвращает осложнения сахарного диабета", - добавила доктор Гарсиа.

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