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Болезни, от которых защищает рыбий жир: способы приема и дозы

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Воскресенье 24 июля 2022 13:15
Болезни, от которых защищает рыбий жир: способы приема и дозы Фото: Кому надо дополнительно принимать рыбий жир (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Рыбий жир сегодня - это не гадкая жидкость, которую заставляли пить детей в советское время. Теперь добавка доступна в капсулах, которые достаточно просто запить водой.

Кому нужно принимать добавку, от каких болезней она защитит, о способах применения и дозах, рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Почему и кому рыбий жир важен

Врачи ВОЗ рекомендуют употреблять 1-2 порции рыбы в неделю, из которых один прием - рыба жирных сортов. Но все ли так делают?

Все мы знаем о важном влиянии на здоровье полезных веществ, содержащихся в рыбе, рыбьем жире, но употребляем рыбу недостаточно часто.

Что такое рыбий жир, почему он такой полезный?

Рыбий жир - это жиры или масла, полученные из тканей глубоководных рыб, таких как лосось, скумбрия, сельдь, тунец, сардины, озерная форель.

Активными ингредиентами рыбьего жира являются Омега-3 жирные кислоты, основными типами которых являются эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

Обычная рыба, животные и растения содержат очень мало EPA и DHA, и только глубоководная рыба богата EPA и DHA.

Болезни, от которых защищает рыбий жир: способы приема и дозы

Фото: рыбу надо употреблять чаще (pixabay)

Чем полезны EPA и DHA

EPA может снизить уровень холестерина, регулировать липиды в крови, очищать тромбы, способствовать кровообращению и предотвращать атеросклероза, что очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой и цереброваскулярной систем.

DHA является важным компонентом мозга и нервной системы. DHA может активировать клетки мозга, улучшить память и задержать процесс старения мозга. В то же время DHA также может улучшить и улучшить зрение.

Сколько рыбьего жира надо принимать?

"Рыбий жир безопасен и, как правило, не имеет побочных эффектов", - отмечает медик.

Рекомендуется, чтобы взрослые принимали от 2000 мг до 3000 мг добавок рыбьего жира в день.

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