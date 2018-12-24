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У "Борисполі" сталася "масштабна авіаційна пригода" (фото)

STYLERЖиття    24.12.2018 - 08:48
У "Борисполі" сталася "масштабна авіаційна пригода" (фото)
Колаж РБК-Україна

Неприємний інцидент стався в аеропорту в ніч на 24 грудня

У столичному аеропорту "Бориспіль" завалилася величезна святково прикрашена новорічна ялинка. Відповідне фото опубліковано в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

Автори поста назвали цей інцидент "масштабною авіаційною подією".

"Масштабна авіаційна подія в корупційному і дорогому аеропорту "Бориспіль": впала красива новорічна ялинка. Втім, у нас все, як завжди - довб@би рулять", - йдеться у підписі до фото.

У &quot;Борисполі&quot; сталася &quot;масштабна авіаційна пригода&quot; (фото)

НП в "Борисполі" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі жартують, що причиною падіння ялинки став кіт (в мережі популярні кумедні відео, на яких коти перекидають новорічні ялинки в будинках своїх господарів). Але кота, до речі, на знімку не спостерігається. Тому, судячи з усього, ні один пухнастик під час інциденту в аеропорту не постраждав.

Нагадаємо, що ми зібрали для вас яскраві фото головних ялинок українських міст і з'ясували, скільки влада деяких населених пунктів витратила на хвойних красунь.

Раніше ми писали про те, що українці посміялися в мережі над головною ялинкою Сваляви.

Також повідомлялося, що на головній площі Сосниці встановили ялинку з кладовища.

Відео: РБК-Україна

Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото Хтось залишиться без подарунків: в "Борисполі" застрягли посилки
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